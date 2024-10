Brasil é destaque nas nas cirurgias plásticas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Brasil foi o segundo país com mais cirurgias plásticas em 2022, perdendo apenas para os Estados Unidos, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética O país realizou mais de dois milhões de procedimentos no ano, consolidando sua reputação nessa área, o que atrai até pacientes internacionais. Entretanto, o aumento de cirurgias também tem gerado preocupações, com casos de mortes por múltiplos procedimentos em uma única operação.

O senador Fernando Dueire e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípio, em encontro no Senado - Arquivo Pessoal

LIDERANÇA

A secretária de Finanças do Recife, Maíra Fischer, concluiu o "Columbia Women's Leadership Network 2024", formação de lideranças realizada pela Universidade de Columbia, dos Estados Unidos. Passa a fazer parte do grupo de líderes femininas da rede Columbia, integrando os debates e as mentorias para a formação de novos líderes.

Maíra Fischer, secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife - Arquivo Pessoal

JANETE

Amanhã a arquiteta Janete Costa será lembrada em evento em sua homenagem na Casa Cor Pernambuco. A celebração será às 19h, no espaço projetado por Mario Santos, filho da arquiteta, vai reafirmar o importante legado de Janete para a arquitetura e o design de interiores brasileiros.

O jurista Adeildo Nunes e a esposa Graças, em temporada na Noruega - Arquivo Pessoal

MUDANÇA

Após construir uma mansão em Petrolina, João Gomes com a esposa Ary Mirella, após o casamento, vai morar num condomínio de luxo na Reserva do Paiva e é totalmente debruçado sobre o mar, com uma vista privilegiadíssima.

ZONA Z

Os dois clubes de Campinas, com grande tradição, estão na Zona de Rebaixamento da Série B: Ponte Preta e Guarani.

BOA INICIATIVA

A governadora Raquel Lyra assinou ontem as ordens de serviço para as obras de restauração do Mosteiro de São Bento, em Olinda, que serão realizadas pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. É um investimento de R$ 15,3 milhões do Ipham, por meio do PAC Patrimônio Histórico.

FOTOS

A fotógrafa e professora Renata Victor ministra hoje na Torre Malkoff o curso “Estética e Composição Fotográfica com Prática com Smartphone”, promovido pela Fundação Terra.

ACADEMIA

A maior academia do mundo será inaugurada em São Paulo no dia 30. A Ironberg Alphaville terá lojas, estacionamento e heliponto. Era a maior da América Latina, mas foi adicionado mais uma parte no terreno e com isso se tornou a maior do mundo.

ENEM

Foi disponibilizado ontem o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2024, para o estudante consultar o local de prova, número de inscrição e horário. As provas acontecerão nos domingos 3 e 10 de novembro.

AZEITES

Foram proibidas a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva, pelo Ministério da Agricultura, por não apresentarem um padrão mínimo de qualidade para consumo. São elas: Grego Santorini, La Ventosa, Alonso, Quintas D’Oliveira, Olivas Del Tango, Vila Real, Quinta de Aveiro, Vincenzo, Don Alejandro, Almazara, Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres.