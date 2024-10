Recifense, Hugo Alvarez lança DVD em Goiás e afirma que voltará em breve para Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pernambucano Hugo Alvarez, de apenas 19 anos, vem se destacando na nova geração do sertanejo romântico. O cantor mora atualmente em Goiânia (GO), mas está rodando o Brasil com o lançamento do seu primeiro DVD nas plataformas digitais. Ele começou a carreira aos 13 anos, tocando instrumentos como violão, bateria e guitarra.

Em entrevista para a Coluna João Alberto, o cantor afirmou que saiu de Recife, pois “Goiás é o centro do universo sertanejo, percebemos que faria mais sentido morar lá e estar mais perto de tudo que envolve a minha carreira. Foi um desafio, mas tem dado certo”, afirma.

No entanto, o cantor também afirmou que pretende voltar em breve para capital pernambucana “Eu moro em Goiás há mais ou menos dois anos, mas sou aqui de Recife, a minha família é daqui, tenho amigos da vida inteira. Então eu não vejo a hora de ter todos eles assistindo uma apresentação minha. Sem spoilers, mas acho que em breve vocês poderão conferir”.

Seu DVD

O projeto intimista “Ao Vivo em Goiânia”, gravado no Teatro Sesi, em março deste ano, conta com o hit ‘Camisa Xadrez’, sua atual música de trabalho, que já superou mais de 1 milhão de acessos só no YouTube, além das canções já lançadas ‘Só Viva’, ‘Rosas, versos e vinhos’ e ‘Medo’.

No dia 18 deste mês, ele lançou a canção ‘Meu Erro’ e lançará ‘Abismo’ nos próximos dias. Até o fim do ano, mais seis canções serão lançadas por Hugo. Atualmente, Hugo Alvarez ultrapassou mais de seis milhões de visualizações no YouTube e comemora os quase 2 mil ouvintes mensais no Spotify.