Porto de Galinhas promove o "Visit PE'' em dezembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos mais importantes eventos do turismo de Pernambuco, o “Visit PE”, promovido pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas e Convention Bureau de Porto de Galinhas, já tem data marcada para sua edição deste ano. Será nos dias 3 e 4 dezembro, com reuniões no Centro de Convenções do Hotel Armação e festa de entrega de homenagens a pessoas e instruções que ajudam o turismo do balneário no Samoa Resort.

PALESTRA

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça fez palestra ontem, no Centro de Convenções do Senac de Caruaru no seminário “Empreender com Impacto” que assinalou os 30 anos do Núcleo Especial do Jovem Executivo, grupo responsável pela modernização da Associação Comercial e Industrial de Caruaru.

PRESENÇA

A advogada Luciana Martins será uma das palestrantes do Fenalaw, o maior evento para o mercado jurídico da América Latina, em São Paulo.

APOIO

O “The New York Times” publicou ontem que Beyoncé aparecerá hoje com Kamala Harris em um comício em Houston sobre o direito ao aborto. Marcando presença, ela integra o grupo de famosos Taylor Swift, Oprah Winfrey e Robert De Niro, que apoiam a candidata à Presidência dos Estados Unidos.

DOM PEDRO

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro o Dom Pedro, restaurante na Rua do Imperador, que brilhou por muitos anos na gastronomia da nossa cidade.

IMORTAL

Antônio Carlos Scchin foi o orador da Sessão da Saudade da Academia Brasileira de Letras, ontem lembrando o acadêmico Antônio Cícero, que se submeteu à morte assistida, na Suiça. Hoje, abrem as inscrições para a vaga. O grande favorito é o romancista Edgar Telles Ribeiro, que já tem o voto de José Paulo Cavalcanti Filho.

NO RIO

O chef André Saburó, assina parte do cardápio do Wine Dinner hoje, no Copacabana Palace, jantar harmonizado para convidados, que acontece hoje.

SHOW

Hoje, às 23h, o Beerdock Madalena recebe a Sonora Band, um projeto musical comandado pela empresária e designer de moda Juana Moura, que assume os vocais da banda.

Sílvio Meira, Roberta Laurindo, Érica Aroucha e Rosário Pompeia, em encontro do Lide Pernambuco - Arquivo Pessoal

CAMPEONATO

Felizmente os clubes não aprovaram a proposta, no mínimo insana, de juntar as séries A 1, A 2 e A 3 num único campeonato pernambucano com 24 integrantes. Ideia que tinha tudo para não dar certo. E não sei porque a federação não chama Série A, Série B e Série C.

Paula Acioly, Silvio Mari e Andrea Acioly, no lançamento do Natal da Galpone - Brendyson Custódio/ Divulgação

ARTE

Inaugurada ontem para convidados a Exposição de Arte do Imip, abre para o público hoje, no Museu do Estado e vai até o dia 10 de novembro.