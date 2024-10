Brigadeiro Codinhoto hoje no João Alberto na Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O comandante do Segundo Comando Aéreo Regional, Brigadeiro Valdir Codinhoto, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na TV Jornal”, às 13h30. Destaca a comemoração da Semana do Aviador e da Força Aérea Brasileira, da origem do nome brigadeiro, das ações da FAB na área militar e em apoio a várias áreas de cidadania, da atual Base Aérea do Recife e das formas de uma pessoa ingressar na FAB, para suas diversas funções. Revela também segredos da sua condição de piloto.

Edgar e Diogo Corona, recebidos pelos diretores Mirella Martins e Carlos Humberto, em visita ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - Arquivo Pessoal

VISITA

Edgar e Diogo Corona, da Smartfit, visitaram o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação recebidos pelos diretores Carlos Humberto e Mirella Martins. Também presentes o gerente de esportes do SJCC Chico Feitosa, André Farias e Dani Gusmão. Ele anunciaram, que vão abrir uma filial da BioRitmo, na Recife, no início de 2025. O grupo é uma das maiores operações fitness da América Latina.

INSPIRAÇÃO

O fundador Edgar Corona, aliás, saiu com um exemplar embaixo do braço da biografia do empresário João Carlos Paes Mendonça. Pediu para servir de inspiração.

SAUDADE

Será segunda-feira, às 19h, na Capela do Sagrado Coração, no Colégio Salesiano, a Missa de 7º dia em memória do empresário Alberto Ferreira da Costa.

Casal de arquitetos Fran Menegotto e Rafael Amaral Tenório - GLEYSON RAMOS

COMEMORAÇÃO

Suzane Catão Ferreira reúne amigos, com o marido, Beto Ferreira, hoje, às 11h30, para uma festa em que vai comemorar seus 60 anos, no SPA Salgadinho.

MORTE

Além do escritor brasileiro Antônio Cândido, outros nomes famosos já usaram a morte assistida, na Suiça. Como o cineasta francês Jean-Luc Godat, o escritor espanhol Ramos Sampero e o ator francês Alain Delon.

NUDES

Xuxa disse em entrevista à apresentadora Fernanda Gentil que seu marido "é tarado" e que mandou nudes para ela na primeira conversa virtual, antes mesmo de se encontrarem. Junno Andrade e Xuxa são casados desde 2012.

Teresa Moura, brilho no nosso mundo feminino - GLEYSON RAMOS

FILME

O mais novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar prende pela beleza estética, profundidade dos diálogos e interpretação das duas protagonistas. O Quarto ao Lado, que estreou nacionalmente na última quinta-feira, está em cartaz no Recife.

REVITALIZAÇÃO

Hoje, em parceria com a Prefeitura do Recife e O Boticário, a Rua dos Amores, no Bairro do Recife, será entregue 100% revitalizada para o público com novos painéis de artistas locais. Para a entrega, será feito um evento, a partir das 16h com tour guiado por Caio Braz, Feira de Empreendedores da Prefeitura e apresentação do Maracatu Nação Baque Forte.

SPORT

O Sport ainda não garantiu o acesso à Série A, mas dificilmente a torcida rubro-negra mudará de opinião sobre quais são os três melhores jogadores do elenco: o meia Lucas Lima, o atacante Barletta e o zagueiro Thyere.

TÉCNICO

Como técnico do Guarani, na goleada para o Sport, Alan Aal voltou ao Recife, depois do seu péssimo trabalho no Náutico.

REC’N PLAY

Festival de inovação, tecnologia e criatividade, o Rec’n Play acontecerá nos dias 6 a 9 de novembro com diversas programações pelo Recife. Regina Casé, Ana Luiza Trajano, Bob Burnquist, Luciano Meira, Criolo, entre outros artistas e profissionais marcam presença.

MORADIA

Segundo Censo 2022 divulgado ontem, morar sozinho está em alta no país, sendo 18,9% dos lares brasileiros.

FILME

O filme "Vitória", muito aguardado e estrelado por Fernanda Montenegro, estreia nos cinemas no dia 13 de março de 2025. O longa é inspirado em uma história real de uma senhora de 80 anos que denunciou o tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.