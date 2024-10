Importância do Arco Metropolitano para a economia do nosso estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um detalhe importante na decisão do desembargador Ricardo Paes Barreto revogando decisão que impedia a construção da ala norte do Arco metropolitano. Uma obra que foi, é bom lembrar, garantida à Stellantis, na época Jeep, para a instalação da sua fábrica de Goiana, para facilitar o transporte dos veículos para o Porto de Suape. É uma das três obras pedidas pelo Grupo Atitude à governadora Raquel Lyra. As outras duas são a Escola de Sargentos e a solução do trânsito em frente à fábrica da Vitarella.

AGRINORDESTE

Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco, está nos preparativos para a 31ª Agrinordeste, que ocorre de 7 a 10 de novembro, no Centro de Convenções.

PEPA

O português técnico do Sport, Pepa, tem 41 anos e se chama Pedro Miguel da Costa Filipi e atuou como centroavante em vários clubes, como o Benfica.

LIVRO

O advogado Ronnie Duarte é um dos coautores na coleção que o Superior Tribunal de Justiça lança em comemoração aos seus 35 anos. O lançamento acontecerá no dia 6 de novembro, às 18h30, no Espaço Cultural daquela corte, em Brasília.

RODOVIA

Muito boa a iniciativa do governo do estado de recuperar a PE-60, importantíssima no acesso ao litoral Sul, que se encontra rm estado lastimável, cheia de buracos.

A MELHOR

“Vale Tudo”, que vai ganhar remake na Globo no próximo ano, é considerada pelos críticos, a melhor novela já mostrada pela televisão brasileira.

DEPOIMENTO

Lobão participou de evento com a “UpTown Band” em Gravatá e fez muitos elogios ao grupo pernambucano nas suas redes sociais.

A SUÍTE

A arquiteta Andréa Calábria, que assina o quarto de casal da Casa Cor, deu ao espaço o nome de “Suíte Serenar”, com o convite para desacelerar, aquietar-se e serenar os ânimos.

SUMIU

Nunca mais se ouviu falar do projeto de construção de um Hard Rock Hotel em Itapissuma, que valorizaria muito o litoral Norte.

MEMÓRIAS

Será lançado sexta-feira o livro de memórias do ator Al Pacino. Mesmo tendo uma vida glamourosa, ele jamais se recuperou emocionalmente do suicídio da sua mãe, quando ele era bem jovem.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Toda eleição é atípica.” (Gustavo |Krause)

O PREFEITO João Campos estará hoje no “Roda Viva”, às 22h na TV Cultura. Segue a história do pai, Eduardo Campos, igualmente entrevistado pelo mais importante programa de entrevistas da TV brasileira.

JOYCE Alane e Mundo Bita são algumas atrações musicais do Rec’n Play.

A LOUIS Vuitton inaugurou o primeiro café da grife no Reino Unido. A marca já tem cafés instalados em Tóquio e Doha.

O RECIFE receberá, no próximo final de semana, o 39º Open do Caxangá Golf & Country Club, evento esportivo que reunirá diversos atletas nordestinos.

DE ACORDO com o Serasa, o comércio teve, em setembro, os maiores números do ano.

EM PASSEIO por Buenos Aires, Natália da Fonte registrou protestos de estudantes na cidade, opositores ao governo de Javier Milei.

A PRIMEIRA-MINISTRA italiana, Giorgia Meloni, aprovou uma lei que proíbe casais de procurarem barrigas de aluguel fora da Itália, onde a prática já é proibida.

O RESTAURANTE Voar criou o projeto “Voar Em Casa”, em que os chefs vão à casa dos clientes preparar um jantar.

