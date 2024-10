Novo membro da Academia Pernambucana de Letras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Já está decidido quem vai ocupar a Cadeira 26 da Academia Pernambucana de Letras, na vaga deixada com a morte da acadêmica Nelly Carvalho. Será o professor de ciência política da UFPE e ex-professor visitante do MIT e da Universidade de Yale no Estados Unidos, Marcus André Barreto Campelo de Melo. Também é colunista da Folha de São Paulo e é filho de Maria do Carmo Barreto Campelo, que durante muitos anos foi integrante da academia. O seu mais recente livro “Por que a democracia brasileira não morreu?”, ele escreveu junto com Carlos Pereira.

A aniversariante de hoje: Auxiliadora Paes Mendonça - Arquivo Pessoal



Herdeiro



Sobre meu artigo sobre o fechamento do restaurante Dom Pedro, Nuno Alves Martins lembra que seu pai, Luiz Alves Martins foi um dos sócios do restaurante e depois foi arrendatário do restaurante panorâmico da AIP, que marcou época como um dos melhores da cidade. Onde Leonel da Rocha, fundador do Bargaço, atuou como garçom.





Octógono



Maior evento de MMA da América Latina, o “Jungle Fight” terá uma edição no Geraldão no dia 16 de novembro, com a participação dos lutadores de maior destaque no Nordeste.





Cerveja



A fábrica do Grupo Petrópolis em Itapissuma, começou a produzir para distribuição nacional a “Vold X”, nova cerveja premium puro malte sem glúten.





Metade



Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro trabalhavam com a proposta do PL eleger mil prefeitos. Ficaram pela metade. O partido venceu em 510 cidades.

PIANO

O pianista Luis Felipe Oliveira fará turnê por cinco cidades do estado com o projeto "Um Piano por Pernambuco". Durante o mês de novembro, ele passará por Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Arcoverde e Triunfo.



JUSTIFICATIVA

Os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições deste ano, realizado no último domingo, podem justificar a ausência até o dia 7 de janeiro de 2025.

Lelê Carvalho e André Valença, destaques na nossa sociedade - Arquivo Pessoal



CARNAVAL

Uma das prévias mais emblemáticas de Pernambuco, o Enquanto Isso na Sala da Justiça completa 30 anos em 2025 e acontecerá no dia 14 de fevereiro. As atrações musicais serão anunciadas nesta semana.

Gustavo, Priscila Krause e André Regis em recente evento - Américo Nunes



SHOWS

Com grande turnê de sucesso pelo país, Maria Bethânia e Caetano Veloso anunciaram novas datas de shows em Salvador, dia 8 de fevereiro de 2025, e no Rio de Janeiro, no dia 15 março.



M O V I M E N T O





BOM DIA: “Ser empresário é trabalhar sete dias por semana, 24 horas por dia.” (João Carlos Paes Mendonça)



HOJE é o Dia Nacional do Livro.



O PRESIDENTE Lula comemorou domingo seus 79 anos.



PASSADA as eleições, é momento dos líderes dos partidos avaliarem o desempenho das siglas e as cidades conquistadas.

HOJE, no Pobre Juan, acontece o almoço de lançamento do tema de Natal do RioMar Recife, apenas para uma seleta lista de convidados cuidadosamente feita pela jornalista Luciana Morosini.

BALANÇOS após os resultados mostraram que os prefeitos de Centro foram os que mais elegeram candidatos nas eleições municipais.



O NOVO Memorial Santa Dulce dos Pobres, que passou por ampla requalificação em seu espaço físico e expográfico, já tem data para visitação: 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura.

A MÚSICA ‘Hear Me Now’ de Alok já ultrapassou 800 milhões de plays e foi a primeira música brasileira a atingir a marca a nível mundial.

A ELEIÇÃO do segundo turno à prefeitura de Olinda foi a mais acirrada desde 1988, ano da primeira eleição para a Prefeitura da cidade depois da ditadura militar.

ANIVERSARIANTES

Auxiliadora Paes Mendonça, Carmem Rocha Didier, , Dinorá Siqueira, Evandro Barros de Carvalho, Fernando Cabral, Francisco Meireles, Gabriela de Queiroz Galvão, Gustavo Moura Dubeux, José Mesquita Júnior, Jussara Freire, Lula Cabral, Maria Ângela Asfora Dobbin, Maria Fernanda Macedo, Martha Seixas Menge, Maurício Bouwman, Nicolau Sultanum, Pedro Ivo Bernardes, Raquel Oliveira Xavier, Sabrina Barbosa e Vênus Carvalho.