Fernando Moraes toma posse na Academia de Medicina

O presidente Hildo Azevedo comanda reunião solene da Academia Pernambucana de Medicina hoje, às 19h30, no auditório do Cremepe, para a posse do cardiologista Fernando Moraes na Cadeira 17 da Academia Pernambucana de Medicina, que já foi ocupada pelo seu avô, Carlos Roberto Moraes. A saudação será feita pelo acadêmico Sílvio Caldas Neto.

Marcelo Silva, no lançamento do seu livro no JCPM Trade Center, recebe o consultor Antônio Jorge - Renato Ramos/JC Imagem

LANÇAMENTO

Marcelo Silva lançou, em evento no JCPM Trade Center, seu terceiro livro “Empresas Familiares- A Construção de Perpetualidade”, apresentado por João Carlos Paes Mendonça. Ele já tinha lançado “A Gente não É Salame” e “O que A Vida me Ensinou.”

As irmãs Daniele e Karina Hoover curadoras do Festival de Circo do Brasil, que acontece a partir de sexta-feira no Recife - Arquivo Pessoal

JUDAÍSMO

O Museu-Sinagoga Kahal Zur Israel, na Bom Jesus, promove curso online que retrata a história da presença judaica em nosso estado e a formação da primeira comunidade judaica das Américas no Recife do século XVII, sob domínio holandês. E a epopeia dos 23 judeus pernambucanos que chegaram a Nova York. Será ministrado por Daniela Levy e Eneida Beraldi, amanhã e no dia 7 de novembro, às 20h, pelo aplicativo Zoom.

Nanda Figueiras e Marina Ruy Barbosa, em desfile em São Paulo. - Arquivo Pessoal

NO PORTO

A governador Raquel Lyra inclui na sua programação em Portugal, uma visita ao Instituto Porto-Pernambuco, notável obra criada e administrada pelo empresário Zeferino Ferreira da Costa.

BAILE

O brigadeiro Valdir Codinhoto, comandante do II Comando Aéreo Regional, e a esposa Melissa comandaram o Baile do Aviador, no Clube Aeronáutica do Recife.

PALESTRA

O pernambucano Moisés Wolfenson será um dos palestrantes do Congresso Brasileiro de cirurgia Plástica, que pela primeira acontece em João Pessoa, de hoje a sábado.

GUARDA

O advogado Lucas Costa revela que tem lidado com um número crescente de casos em que os pets estão no centro de disputas de guarda após a separação. Legalmente, animais são considerados bens móveis no Brasil, mas a abordagem está mudando à medida que mais pessoas defendem a importância do bem-estar animal.

MEDICINA

Destaque em cirurgia bariátrica no nosso estado, o médico Eduardo Godoy participou do Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica A programação abordou as novas tendências e até mesmo estratégias de marketing na área.

BOLA DE OURO

Muito criticada a premiação da Bola de Ouro, símbolo no futebol para reconhecer o melhor jogador do ano, para Rodri ao invés do brasileiro Vinicius Jr. Praticamente todos os críticos do ramo e internautas relataram insatisfação e descredibilidade do prêmio. Muitos estão chamando a chamada ''Bola de Ouro a Bola do Outro.”

CASAMENTO

Segundo o escritor Hugo Vickers, Meghan Markle e o príncipe Harry devem anunciar em breve a separação. Há um bom tempo existem especulações de que o casal estaria em crise.