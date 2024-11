Alcione é primeira atração do "Enquanto Isso na Sala da Justiça"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Enquanto Isso na Sala da Justiça", prévia de bloco do Carnaval pernambucano, celebra 30 anos em 2025 e, para o evento no dia 14 de fevereiro, terá atração inédita: a cantora Alcione. Pela primeira vez, a "Marrom" trará seu samba para animar os foliões. É tradição no evento ir fantasiado com personagens emblemáticos.

Além de Alcione, a organização confirmou que ainda restam, pelo menos, mais quatro grandes atrações que serão anunciadas ao longo das próximas semanas.

Confira Vídeo de Alcione:

Serviço:



Evento: Enquanto Isso na Sala da Justiça 2025

Data: 14 de fevereiro de 2025

Horário: 21h

Local: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

Primeira atração confirmada: Alcione

Ingressos: bilheteriadigital.com e pontos de venda físicos (Esposende RioMar e Tacaruna; Quiosque Bilheteria Digital Shopping Recife)

Para mais informações, acompanhe o perfil oficial da Sala da Justiça no Instagram: @saladajustica.