Maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight chega pela primeira vez em Pernambuco

Maior evento de MMA da América Latina e o 5º maior do mundo, o Jungle Fight aportará na capital pernambucana no dia 16 de novembro, no Geraldão. O evento terá como destaque da noite o pernambucano Luís Aguiar, que enfrentará o mineiro e atual campeão peso-mosca (57kg) Wagner Reis.



Uma das apostas mais fortes do estado de Pernambuco, Luis Aguiar tem se destacado em eventos regionais e nacionais, com apresentações que evidenciam seu potencial no MMA. Já do outro lado do ringue está Wagner Reis, mineiro e atual campeão peso-mosca do Jungle Fight, dono de um cartel com seis vitórias.



Pelo cartel dos dois, a expectativa é de um duelo de estilos. Das cinco vitórias em seis lutas de Aguiar, cinco foram por finalização, o que dá um percentual de mais de 80% de aproveitamento no solo. Do outro lado, o campeão é um perigosíssimo nocauteador, que muitas vezes precisa de apenas um golpe para definir. Reflexo disso é que de suas oito vitórias em 11 lutas, seis foram por nocaute, o que dá mais de 70% de triunfos nesta via.



O evento terá transmissão ao vivo do Sportv e do canal Combate, às 19h, no horário de Brasília, e da TV Globo, logo após o programa "Altas Horas".



Jungle Fight

Quando: 16 de novembro, às 19h

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão

Ingressos: no site