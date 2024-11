Nattan, Luan Santana e Ludmilla são atrações de Réveillon no Litoral Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Festival começa no dia 26 até o dia 31 de dezembro na Praia de Maracaípe

Em Maracaípe, o Réveillon Amoré atrai atrações e público de todo Brasil. O evento começa no dia 26 de dezembro até o dia 31 de dezembro, com 10 festas, no total, na programação.

Entre os nomes confirmados estão: Jorge e Mateus, Luan Santana, Xand Avião, Sorriso Maroto, Menos É Mais, Eva, Ludmilla, Nattan, É O Tchan, Vintage Culture, Pedro Sampaio, Léo Santana, Dennis DJ, Henry Freitas, Cat Dealers, Rafa Mesquita.

Geralmente, muitos famosos globais escolhem Maracaípe como destino para o Ano Novo, como Bruna Marquezine, Juliette, Jade Picon, Camila Queiroz, Kleber Toledo, Mari Gonzalez, Camila Coelho, Sasha Meneghel, Bianca Andrade e João Guilherme.