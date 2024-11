Eleição americana será debatida na Rádio Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O programa "Passando a Limpo", da Rádio Jornal hoje às 8h, entra na reta final da disputa entre Donald Trump e Kamala Harris com o quadro "Eleição Americana", com apresentação de Igor Maciel e a análise dos professores Antônio Lavareda, Maurício Romão e Ricardo Rodrigues. O programa fará uma edição especial na próxima quarta-feira também às 8h, quando os resultados já forem conhecidos. O professor Antonio Lavareda costuma dizer que a eleição americana é tão importante para o mundo que até as pessoas de outros países deveriam ter direito a voto.

SUCESSO

Mirela Ávila, Thayara Paschoal, Márcia Pedrosa e Lúcia Pontes comemoram o sucesso de mais um ano de parceria do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social com o Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila no Outubro Rosa, com o atendimento gratuito a mulheres de comunidades do Pina e Brasília Teimosa, para prevenção e diagnóstico de câncer de mama.

TURISMO

Nomes de destaque no nosso turismo estiveram reunidos ontem, com os organizadores da Casa Cor para criação de um movimento de valorização do centro do Recife. Estiveram no encontro a prefeita em exercício Isabella de Roldão, Ana Paula Vilaça, Tatiana Marques, Isabela e Gabriela Coutinho.

INTERNACIONAL

Socorro Leite e Raquel Ludermir seguem para o Cairo, onde participarão, de terça a sexta-feira, da 12ª edição do Fórum Urbano Mundial, principal conferência mundial sobre questões urbanas, criada pela ONU.

RECONHECIMENTO

Por iniciativa da deputada Débora Almeida, o secretário da Fazenda Wilson José de Paula recebe segunda-feira, em reunião solene da Assembleia Legislativa, o título de Cidadão de Pernambuco. Ele nasceu em Brasília, mas tem ligações com o estado. Sua avó e mãe são de Belo Jardim.

RECEPÇÃO

Viralizou na internet "Xodó", cachorro retirado da rua e adotado pelo hotel Grand Mercure e que "trabalha" na recepção com uniforme e crachá recepcionando os hóspedes.

NATAL

Gravatá inicia a programação de Natal no dia 23 de novembro com desfiles temáticos, cantatas, Vila de Natal e as Tardes no Polo com a chegada do Papai Noel.

CONGRESSO

Entre os dias 27 e 29 de novembro, o Fala Norte Nordeste 2024, reconhecido congresso de comunicação, chega ao Recife Expo Center com o tema "Inteligência Artificial x Capital Humano: O Futuro da Radiodifusão". O evento terá palestras de Roberto Cabrini, Ernesto Paglia, Beatriz Castro e Francisco José.

SETE ANOS

O "CA-JÁ" celebra sete anos dia 21 com jantar e menu especiais de seis etapas, quando Yuri Machado receberá dois chefes sul-americanos: Camilo Romero e Edwin Esteban.

RECONHECIMENTO

O filme pernambucano ''Serra das Almas'', de Lírio Ferreira, foi um dos destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além dele, ''Ainda Estou Aqui'', de Walter Salles, ''Manas'', de Marianna Brennand.

M O V I M E N T O

•BOM DIA: "Lei no Brasil só entra em vigor para valer se tiver multa." (Romoaldo de Souza)

• LAMENTADO o falecimento de Arthur Moreira Lima, mais premiado pianista brasileiro, que se apresentou várias vezes no Recife. Tive a oportunidade de entrevistá-lo duas vezes na televisão.

•SERÁ lançado hoje em São Paulo a CNBC, canal voltado para o jornalismo.

•TOM Cavalcante apresenta espetáculo de comédia hoje, no Teatro RioMar.

•A CANTORA Raphaela Santos anunciou que fará um show surpresa hoje em um restaurante da Zona Sul.

•MUITO bonita a coleção "Confetis" de peças decorativas de Bruna Emery, com destaque para suas jarras.

•COMEÇOU ontem e vai até o dia 17, o festival "Bar em Bar", reunindo 27 bares e botecos na área metropolitana do Recife.

•O MAESTRO Forró faz apresentação hoje na Casa Estação da Luz, em Olinda.

•OS SHOPPINGS Centers abrem amanhã no horário dos domingos devido ao feriado do Dia de Finados.

ANIVERSARIANTES

Anchieta Hélcias, André Gustavo Vieira, Carla Patrícia, Danielle Rios, Germana Paes Freire, Iran Costa, Joana Vieira, José Carlos Robalinho, Luiz Sérgio Uchoa, Marcelo Cordeiro, Marinaldo Rosendo, Myrian Varjal de Melo, Paula Trindade, Roberta da Fonte Longman, Sérgio Drummond e Simone Martins