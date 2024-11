Exposição "Ouro e Arte" mostra delicado universo das joias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Celebrando 15 anos de confecção que une sensibilidade, originalidade e criatividade, Cris Lemos, à frente da CiS Joias, promove exposição “Ouro e Arte”, que será inaugurada dia 7 de novembro, na Galeria Janete Costa, Parque Dona Lindu. A mostra ficará até o dia 22 de novembro e a entrada é gratuita.

O projeto resgata histórias, referências e influências artísticas e estéticas. Na noite de abertura, também será lançado o livro “Ouro e Arte”, informado com exclusividade para nossa coluna, sobre a trajetória de Cris Lemos e suas coleções, escrito pela jornalista Flávia de Gusmão.

Com expografia de Ana Maria Pedrosa e Luiz Dubeux, que assina também a curadoria e a produção, a exposição contará com joias em mostruários convocando a um passeio por todas as etapas da sua criação, do desenho à confecção, do projeto gráfico até o produto final. “Cada joia é única. Digo que são miniesculturas tamanha a delicadeza, sensibilidade e precisão para fazê-las”, comenta a empreendedora-artista.

Além das peças, oito artistas da terra terão expostas obras como quadros, fotografias e figurinos. São eles José Patrício, Carlos Pragana, Melk Z-Da, Romero de Andrade Lima, Gabriel Petribú, Eduardo Gaudêncio, Andréa Tom e Renato Bezerra de Mello.

“Todas essas pessoas me inspiraram e seguem me inspirando a criar. Algumas delas, como Andréa Tom, estão criando uma obra especialmente para a exposição. Outros representam o começo de tudo, como Renato Bezerra de Mello e seu quadro feito a partir de uma foto minha criança, pulando corda. É uma obra muito especial, porque foi na infância, em casa, que aprendi a vivenciar a arte e a cultura do lugar onde vivo”, relata Cris, que já foi buscar inspiração para desenhar suas coleções no Movimento Armorial, nas esculturas de Brennand, assim como em paisagens e culturas diversas, como nas mulheres do povo Kayan, da tribo Padong, na Tailândia, ou nos tradicionais leques da cidade espanhola de Sevilha. “Criamos joias contemporâneas, sem regionalismos, mas celebrando nossa identidade. É justamente essa natureza autêntica que consegue assegurar a uma obra, seja ela uma pintura ou um brinco, o caráter universal.”

O livro “Ouro e Arte” conta as histórias que resultaram na marca e que resultam dela. Escrita pela jornalista Flávia de Gusmão com design de Gisela Abad, a publicação comemorativa, com tiragem limitada, tem 144 páginas ilustradas com imagens de todas as coleções já lançadas pela joalheria, que inventa um jeito contemporâneo pernambucano de expressar beleza no mundo e é também inventada por ele.

INSPIRAÇÃO

Filha dos advogados Alexandre e Luiza Lemos, Cris cresceu sendo estimulada a consumir todo tipo de manifestação artística, do teatro à dança, da literatura ao cinema. Além de advogado, seu pai, pianista, é fundador e maestro de uma das mais representativas orquestras do Estado, a Bravo. “Minhas maiores referências artísticas, eu aprendi em casa”, diz a designer pernambucana, para quem conceito é matéria-prima tão importante quanto os metais preciosos e pedras com as quais produz as joias do selo que criou e do qual é diretora criativa.

SERVIÇO



Exposição “Ouro e Arte”

Galeria Janete Costa: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Recife

Abertura: 7 de novembro, às 19h, em evento para convidados

Temporada até 22 de novembro, com acesso gratuito ao público

Quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h