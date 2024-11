Restaurante da Zona Norte recebe exposição Jardim do Imaginário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Além de um espaço gastronômico, o Cá-Já, no bairro dos Aflitos, abre as portas para a arte. Agora é a vez da exposição Jardim do Imaginário, da marca pernambucana, Azulerde, chegar ao local.

Karla Batista, artista à frente da Azulerde e conhecida pela produção de acessórios, apresenta suas peças de decoração, feitas com sobras industriais de acrílicos, madeiras e laminados. A abertura da exposição Jardim do Imaginário, será nesta quarta-feira (6), às 19h.

O Jardim do Imaginário reúne as duas paixões de Karla: a botânica e o design. “Me encontrei nessa troca, retratando nas peças, o que minha formação em biologia e amor pela natureza me deram. Agora com a categoria decoração, estou expandindo para novas criações ”, disse a artista. Karla já passeou por aí, levando seu trabalho Brasil afora. “Estar no Cá-Já é mais um desses lugares que quero levar minha arte, tudo que tem por trás das peças, levando em conta moda, sustentabilidade, funcionalidade”, explica.

Karla Batista e Yuri Machado, chef do restaurante - Divulgação

As obras expostas no Cá-Já são objetos de decoração que poderão ser apreciados ou adquiridos através de QrCode dispoto na peça.

Vitor Braga, sócio do Cá-Já conta sobre a programação cultural que vem sendo abraçada pelo espaço. “Nosso quintal é pra ser visto, visitado e ocupado por artistas colegas que transformam e movimentam o cenário da arte e cultura recifense”, diz Vitor. Quem for ao local, poderá viver a experiência no agradável quintal da casa e no salão e também experimentar o reconhecido cardápio do restaurante.





Serviço - Exposição “Jardim do Imaginário”, Azulerde



Quando: Abertura 6 de novembro, às 19h

Onde: Restaurante Cá-Já, Rua Carneiro Vilela, 648 - Aflitos

Horário de funcionamento do restaurante:

terça a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h;

sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h;

Domingos 12h às 16h.