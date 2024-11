Ariano Suassuna será tema de uma exposição imersiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia 29, o mestre Ariano Suassuna será tema da maior exposição imersiva de um artista brasileiro, "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso", no RioMar. Para criação da mostra, seu neto João Suassuna atuou na produção. O espaço terá 1.200m² e 13 salas que mostrarão a carreira do escritor e obras inéditas, como manuscritos, fotos raras, trechos de peças teatrais das suas aulas-espetáculo e vídeos, além de uma projeção em Inteligência Artificial de Ariano.

O FUTURO

O tema do “Rec’n’Play”, que acontece de quinta a domingo, no Recife Antigo, será “O Futuro nos Conecta”, discutindo o futuro do marketing, do esporte, do carnaval e da política. Evento vai ter mais de mil palestras e 700 atividades. Entre as convidadas Luiza Trajano, Regina Casé e Arielle Franco.

SHOWS

O palco “Pernambuco Meu País” do “Rec’nPlay” terá shows de Otto, Karynna, Frejat e Vanessa da Mata. Vamos ter também um debate sobre o futuro da música entre o maestro Spok e o cantor Frejat.

NO PORTO

A pintora pernambucana Suzana Azevedo abre hoje a exposição “Tempo do Meio e o Outono de Novo”, no Instituto Pernambuco-Porto, na cidade do Porto, em Portugal.

90 ANOS

O presidente Alexandre Valença comandou ontem, no Famiglia Giuliano, a comemoração dos 90 anos do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Pernambuco.

O VOTO

O voto no Brasil é facultativo. Ou quase isso. Pois a multa para quem não votar é de apenas R$ 3,51. Não paga nem mesmo os custos burocráticos para a cobrança.

REITORIA

A professora Maria José de Sena toma posse amanhã, às 14h, como reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e a professora Maria do Socorro de Lima Oliveira como vice-reitora.

CINEMA

O Festival de Cinema de Santos anunciou os curtas-metragens selecionados para a mostra. Das doze obras escolhidas, duas são de Recife, a animação “Hoje Eu Só Volto Amanhã”, de Diego Lacerda e o drama "No Batente”, de Badu Morais e Humberto Bassanello.

FÓRMULA 1

O Brasil estará de volta à Fórmula 1 pela primeira vez desde Felipe Massa, em 2017, após a confirmação do piloto Gabriel Bortoleto na temporada 2025. Uma curiosidade é que as competições acontecem em novembro de 2025, mas os ingressos estão à venda a partir da próxima semana com valores que vão até mais de 19 mil.

ESPETÁCULO

Cissa Guimarães retorna ao Recife protagonizando o espetáculo “Doidas e Santas” e encerrando a turnê de 10 anos na capital pernambucana. A apresentação será entre os dias 15 e 17 no Teatro do Parque.

NOS STATES

Com a vitória de Donald Trump na eleição à presidência dos Estados Unidos, o presidente será o mais velho a tomar posse no país, por ser cinco meses mais velho que Joe Biden. Quando chegar ao final do mandato, aos 83, será o mais velho que exerceu o cargo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Não há coisa impossível à pessoa arrastada por uma convicção íntima.” (Assis Chateubriand)

A RADIOLOGISTA Beatriz Maranhão fez palestra ontem em evento da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro.

O REALITY show “Craque da Voz”, que vai descobrir um novo narrador esportivo, com contrato na Globo, comandado por Galvão Bueno, estreia hoje no SporTV.

A EXECUTIVA Silvia Machado é a nova CEO da Zara Brasil. Ela é destaque no varejo de moda e beleza e já passou por altos cargos na Arezzo e até na Magazine Luiza.

REPERCUTIU na internet a notícia que o ator Caio Castro foi flagrado comprando tênis de marcas falsificadas na China.

EDUARDO Bolsonaro foi um dos poucos brasileiros que acompanharam a apuração de votos dentro da mansão de Trump.

O CHEF César Santos passa férias em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.





MUITOS políticos pernambucanos se pronunciaram nas suas redes sociais, comemorando a vitória de Donald Trump.

