Jaqueta de Ivete Sangalo será leiloada nesta sexta

No show que fez no Rock in Rio, Ivete Sangalo usou uma jaqueta cravejada de brilhantes e com o nome Nala nas costas. Era uma homenagem à filha de Iza, que nasceria um mês depois. A peça será leiloada sexta-feira em um evento dedicado às mulheres, organizado por Fabi Saad, empresária e fundadora do ecossistema Mulheres Positivas, e Anne Wilians, fundadora do Instituto Nelson Wilians. O valor arrecadado apoiará causas que promovem a equidade de gênero e combatem a violência contra a mulher, por meio da ONG Bem Querer Mulher.

Murilo Guerra, superintendente do Sebrae, e Elton Ponce, gerente sênior de Estratégias Digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação no gerente sênior de Estratégias Digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no "Rec’n’Play" - Anderson Freitas/Divulgação

PREMIADA

Nossa colega Roberta Soares tornou-se uma grande colecionadora de prêmios de jornalismo. Com a série “Rodovias que Perdoam- Quando as Estradas Salvam Vidas”, publicada no Jornal do Commercio, ganhou o principal prêmio de jornalismo da Confederação Nacional do Transporte, mais importante premiação do país no setor de mobilidade urbana.

ARTIGOS

Convidado pelo diretor de redação, Laurindo Ferreira, o desembargador Jones Figueiredo passará a assinar artigos no Jornal do Commercio. No primeiro, fala sobre Inteligência Artificial na Justiça.

Jarbas Vasconcelos Filho, André de Paula, Priscila Krause, Jorge Branco e Fernando Dueire na reabertura do Cinema São Luiz - Reprodução/Instagram

NA TV

Mauro Tramonte, depois de não conseguir se eleger prefeito de Belo Horizonte, depois de liderar todas as pesquisas e ficar em terceiro lugar, reassumiu como apresentador na Record de Belo Horizonte.

Antonio Camarotti, CEO da Fortes Brasil e a pernambucana Camila Coutinho durante festa em São Paulo - Arquivo Pessoal

DOAÇÃO

José Janguiê Diniz participará do Teleton, no SBT amanhã. Vai fazer uma doação de R$ 600 mil do Grupo Ser Educacional ao projeto, que ajuda ações da AACD.

ARCA DE NOÉ

Inspirado em dois discos de Vinicius de Moraes, o desenho animado “Arca de Noé” está em cartaz em 700 cinemas do país, inclusive vários no Recife e já foi vendido para 70 países. Tem nomes famosos entre os dubladores: Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga e Lázaro Ramos

NOVO CANAL

A versão brasileira do canal de notícias dos Estados Unidos CNBC entra no ar às 19h do domingo 17 de novembro, já presente em todos os canais por assinatura.

O ÚNICO

Evandro Leitão, único candidato do PT que venceu nas capitais, está filiado ao partido apenas desde 2023. Antes, teve três mandatos de deputado pelo PDT.

LANÇAMENTO

Grife de Sasha Meneghel, a “Mondepars” inaugurou sua primeira loja em formato de pop-up no Shopping JK Iguatemi. O evento de lançamento reuniu nomes como Xuxa, Gkay e Ticiane Pinheiro.

PESQUISAS

Na eleição dos Estados todos os Instituto de Pesquisas erraram nos seus resultados. Nenhum previu a acachapante vitória de Donald Trump.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A vitória de Donald Trump, com retórica autoritária abre, nos Estados Unidos e no planeta, um capítulo de incerteza cujo desfecho nenhum Oráculo conseguirá antecipar.” (Antonio Lavareda)

O VICE-PRESIDENTE Geraldo Alckmin comemorou, ontem, seus 72 anos.

A CÂMARA Municipal de Olinda faz reunião solene hoje às 19h, para homenagear Dom Helder Câmara

A ROSCELI Bijus faz sua primeira exposição de peças hoje, na Jaqueira

HOJE Grazi Mendes lança o livro “Ancestrais do Futuro - Qual a Mudança que seu Movimento Alcança?” no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco.

O PROJETO da deputada Erika Hilton, que garante a distribuição gratuita de absorventes para pessoas em situação de calamidade foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

KARLA Godoy, secretária Executiva de Sustentabilidade de Pernambuco, palestra hoje no “Rec’n’Play”, sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Prática Educacional.

RICARDO Almeida celebra o sucesso do Usina Experience, evento que produziu com empresários para um momento de palestras e networking.

JÁ É POSSÍVEL receber notificações extrajudiciais pelo Whatsapp. No entanto, os riscos de golpes aumentam, é necessário ter cuidado com a validação e veracidade das notificações.

