Juntos para atrair leitores

Um bate-papo reuniu oito criadores da literatura contemporânea feita em Pernambuco, sob o olhar e a escuta de pequena plateia, na última sexta-feira, no Furdunço Café e Cultura, no Recife. Da conversa surgiram perguntas e consensos que valem o registro. O que é a literatura pernambucana, se não aquela escrita no estado, mas de caráter universal? Por que os livros de autores e autoras de um lugar são menos lidos do que os de outros lugares? E como chegar aos leitores que parecem pouco informados ou interessados na literatura conterrânea?

As respostas alimentariam páginas e páginas, ou infindável rolar de telas. Mas o importante é notar que cada integrante do arranjo editorial tem o seu papel a cumprir. Diante dos desafios de um mercado enorme, mas de acesso limitado, como o brasileiro, o papel de cada um precisa ser reforçado e apoiado por todos. É melhor para a literatura, para quem escreve e quem lê, para quem produz livros e eventos ao redor dos livros, que todos façamos a nossa parte – porém não em separado, e sim, juntos. Na direção apontada, durante a Bienal do Livro de Pernambuco, no mês passado, pela diretora do SNEL, Martha Ribas, coordenadora da Bienal do Livro do Rio, em proposta reverberada nesta coluna: a formação de uma rede voltada para a viabilização e a realização de eventos literários no país beneficiaria produtores, patrocinadores, criadores e o público.

Em outra escala, com semelhante conceito, podemos chamar quem pode mais para ajudar e incentivar quem pode menos. Editoras grandes podem apoiar as pequenas, assim como criadores best-sellers, apoiar os independentes ou iniciantes. Até as redes de livrarias poderiam colaborar com as livrarias de bairro, em trocas criativas de ganhos mútuos. O desejo comum de ampliação da leitura – hoje identificado em bolhas – pode unificar interesses, objetivos e, sobretudo, estratégias combinando ações para a diversificação da leitura e a dinamização da literatura nacional. Num ambiente no qual se aproveite melhor os ideais da bibliodiversidade: mais livros, escritos por mais gente, de lugares e origens diferentes, publicados por muitas editoras, chegando a número crescente de leitores e leitoras.



Livros para a biblioteca

O evento no Furdunço contou com a presença de Geórgia Alves, Cícero Belmar, Conceição Rodrigues, Raíza Figuerêdo, Karine Asth, Bruno Alves, Luciano Félix e Sidney Nicéas, com a mediação de Graça Lins. Ao final do encontro, todos deixaram exemplares de seus livros como contribuição à biblioteca do espaço de cultura e gastronomia, localizado no bairro da Tamarineira, na capital pernambucana. Conheça o perfil no Instagram em @furduncocafeecultura.

Marcia Cristina é semifinalista do Jabuti - Divulgação



Semifinalistas da Cepe

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os dez semifinalistas em cada categoria do Prêmio Jabuti de 2023, e a Companhia Editora de Pernambuco – Cepe – tem três obras classificadas. São elas: “Extremo-oeste”, de Paulo Fehlauer, romance vencedor do 6º Prêmio Cepe Nacional de Literatura, concorrendo na categoria Autor Estreante; “O Encontro de Mário”, de Marcia Cristina Silva, 3º lugar do Prêmio Sylvia Orthof da Biblioteca Nacional, concorrendo na categoria Literatura Infantil; e “Dicionário dos Negacionismos no Brasil”, organizado por José Luiz Ratton e José Szwako, indicado para a categoria Ciências.



Karine Asth semifinalista

Presente no Circuito Livronews da última sexta, a escritora Karine Asth compartilhou com os demais escritores e escritoras no evento a emoção da classificação de seu livro “Dentro do nosso silêncio”, publicado pela Bestiário, entre os 10 melhores romances semifinalistas do Prêmio Jabuti. Mais de 4 mil obras se inscreveram em todas as categorias. A expectativa agora é para o dia 21 deste mês, quando serão divulgados os 5 finalistas de cada categoria. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 5 de dezembro. Saiba mais em www.premiojabuti.com.br.



Escrita de si em Porto Alegre

A Feira do Livro de Porto Alegre, em sua 69ª edição, prossegue até a próxima quarta na capital gaúcha, na Praça da Alfândega. Na programação deste domingo, 12, a oficina “A escrita de si a partir dos diários de Carolina Maria de Jesus”, com Dalva Maria Soares. A partir das 2 da tarde, no auditório do Memorial do RS. Veja a programação completa no site www.feiradolivro-poa.com.br.



Feira na Casa das Rosas

Nova edição da encantadora Feira de Pequenas Editoras no jardim da Casa das Rosas, em São Paulo, neste domingo, 12, a partir das 10 da manhã. Gabriela Cordaro será uma das escritoras presentes, em segundo lançamento de “Pidgin”, livro de poemas pela Laranja Original. Confira o convite da autora em vídeo para o Livronews no Instagram, em @livronewsnoinsta.

Evento sobre Gilberto Freyre na APL - Divulgação



Fátima Quintas sobre Gilberto Freyre na APL

Estudiosa da obra do sociólogo, a acadêmica Fátima Quintas faz a conferência “Gilberto Freyre: um autor múltiplo”, na Academia Pernambucana de Letras, nesta segunda, 13, às 3 da tarde. A palestra abordará a vida do autor de “Casa-Grande & Senzala” e suas inovações temáticas no campo da sociologia. O evento será aberto ao público, na sede da APL no bairro das Graças, no Recife.

Dueto dos ausentes

A editora Reformatório lança “Dueto dos ausentes” de Fernando Rinaldi, na quinta, 16, em São Paulo. Na ocasião, o autor conversa com Silvana Tavano e Julian Fúks. Será na Livraria da Travessa de Pinheiros, às 7 da noite. Segundo Stênio Gardel, a obra “é uma jornada pelo desejo de construir dentro de nós, como parte da nossa própria concepção, o outro que nos falta, em uma dinâmica ao mesmo tempo criadora e corrosiva, dolorosa e vital”.

Isabella de Andrade lança novo livro em São Paulo - @Rafael_Trindade



Baixo Paraíso

Isabella de Andrade lança seu novo romance no próximo sábado, 18, com a participação das escritoras Morgana Kretzmann e Tatiana Lazzarotto. A tarde de autógrafos de “Baixo Paraíso”, publicado pela Diadorim, será aberta com leitura cênica de Letícia Bassit. Na Livraria da Tarde, às 16h. O livro pode ser comprado com desconto esta semana, ainda em pré-venda, pelo site www.diadorimeditora.com.br.



Cartas de amor

No próximo sábado, em Belo Horizonte, Carolina Souza Louback lança “Cartas de amor às Carolinas que moram em mim”, livro de estreia de poemas, pela Patuá. Será na Casa Umbigo a partir das 4 da tarde. Conheça a autora no Instagram @carolinairradia.



André Balaio no Recife

“A última noite de José Wilker” de André Balaio, publicado pela Caos e Letras, será lançado na capital pernambucana no sábado, 18. O autor conversa com André de Sena e Raul Colaço, a partir das 4 da tarde no Furdunço Café e Cultura.

Aline Bei estará em Campina Grande (PB) - Divulgação



Aline Bei e Vanessa Passos em Campina Grande

Duas vozes potentes da literatura contemporânea brasileira feita por mulheres estarão presentes na Feira Literária de Campina Grande – FLIC – no próximo final de semana. No sábado, 18, Aline Bei fala sobre escritas e processos criativos, com mediação de Tainah Rocha. E no domingo, logo às 9 da manhã, Vanessa Passos participa de discussão de sua premiada obra “A filha primitiva” em encontro do Leia Mulheres, no Parque da Criança. Confira a programação completa em www.flicfeira.com.br.

Vanessa Passos participa da FLIC - Divulgação



Agentes de cultura

“Nós, escritoras, não precisamos morrer para sermos lidas. Poder participar da FLIC é uma honra. Minha expectativa é de que a feira promova a aproximação de quem escreve com quem lê. Porque sim, nós que escrevemos somos também agentes de cultura”, diz a cearense Vanessa Passos, pós-doutora em Escrita Criativa.



Mais FLIC

No sábado, 18, Cibele Laurentino debate com Stephanne Says e Danielly Inô sobre “A inspiração da escrita”, às 3 da tarde. E às 19h, o Circuito Livronews promove conversa sobre “Literatura e educação”, com a editora e escritora Patrícia Vasconcelos, e a escritora e professora Conceição Rodrigues. No Cineteatro São José, em Campina Grande, na Paraíba.



Bom dia, tristeza

A Bertrand Brasil celebra os 70 anos da publicação do clássico existencialista de Françoise Sagan, com nova edição da obra. A tradução é de Ivone Benedetti. Sobre a obra, a BBC afirmou que “representa o arquétipo dos jovens entediados e rebeldes que moravam na capital francesa, refletindo o espírito do pós-guerra”.



Jon Fosse

A Fósforo traz ao Brasil a obra “Brancura”, do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2023, o norueguês Jon Fosse. Para o New York Times, o autor exibe uma “simplicidade poética feroz”. O breve romance, de 64 páginas, teve tradução de Leonardo Pinto Silva.