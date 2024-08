Festa dos livros em Salvador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De quarta, 7, a domingo, 11, a Festa Literária Internacional do Pelourinho – Flipelô – agita a capital da Bahia. A Fundação Casa de Jorge Amado e o Sesc promovem o evento, que se espalha por todo o centro histórico de Salvador. A edição deste ano traz o tema “A poesia cantada de Raul”, e homenageia Raul Seixas, “o pai do rock brasileiro, também mestre das palavras”, de acordo com a organização do evento, que tem o patrocínio do Ministério da Cultura e do Nubank.

Mais de 150 escritores do Brasil e do exterior participam da Festa, que também reúne cerca de 350 artistas de outras áreas de expressão. Se nas bienais parece haver a construção de pequenas cidades dos livros, produções como a Flipelô integram a cidade ao dinamismo cultural que vai muito além da literatura. Para o acadêmico da ABL Antônio Torres, a Flipelô “devolveu o Pelourinho à cidade”. A intensa circulação de pessoas num lugar de grande significado histórico, resgata, em poucos dias, a importância da cultura para a vida coletiva.

Na Vila Literária montada no Largo Tereza Batista, na quinta, 8, a pernambucana Mirela Paes se encontra com a baiana Karou Dias e o paraibano Paulo Moreira no bate-papo KDP: “Quero viver de literatura – possibilidades e desafios para escritores fora do eixo Rio – São Paulo”, com a mediação de Matheus Peleteiro.

Confira a programação completa em www.flipelo.com.br.



Conversa com o autor

Neste domingo, 4, vai ao ar às 12h30 o programa Conversa com o autor, da Rádio MEC, com os poetas Brunno Leal e Rafael de Abreu, em bate-papo com Katy Navarro. Na conversa, eles falam sobre os cinco anos do projeto “A chave do poema”, e sobre seus últimos livros: “A sorte do sopro”, de Brunno, e “O próximo vento nos levará para casa”, de Rafael, ambos publicados pela Urutau. A rádio pode ser sintonizada em Brasília, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, e acompanhada em todo o país pelo Youtube.

Pâmela Rodrigues publica pela Arpillera - Divulgação



Editar os sonhos

Tem live de lançamento da Arpillera nesta segunda, 5, do livro de poemas “Editar os sonhos com o esquecimento”, de Pâmela Rodrigues. A poesia vem direto dos sonhos da autora, com imagens oníricas e cenas surreais. A mediação será da escritora e editora Yara Fers. No Instagram @editoraarpillera às 7 e meia da noite.



Ariano dá saudade

Nesta segunda, 5, o escritor Carlos Newton realiza a palestra “Ariano Suassuna: dez anos de encantação”, em homenagem à vida e à obra do autor de “Auto da Compadecida”, falecido em 2014. Será na Academia Pernambucana de Letras (APL), no Recife, às 3 da tarde.



O colibri

O Clube de Leitura da Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, se reúne na terça, 6, a partir das 7 da noite, para a leitura de “O colibri”, premiada obra de Sandro Veronesi publicada no Brasil pela Autêntica Contemporânea. A mediação será de Julia Barandier. Para se inscrever, acesse www.livrariaargumento.com.



Açougueira

A livraria Pulsa, no Rio de Janeiro, terá o lançamento de “Açougueira”, romance de estreia de Marina Monteiro publicado pela Claraboia, na quarta, 7, a partir das 7 da noite. Trata-se de um livro “vertiginoso, arriscado, destemido”, segundo a escritora Marcela Dantés, que assina o texto da orelha. Antes dos autógrafos e abraços, a autora conversa com o artista Rafael Amorim. A livraria Pulsa fica no Queerioca, no centro da Cidade Maravilhosa. Siga a @editoraclaraboia no Instagram.

Marcus André Melo e Carlos Pereira lançam no Recife - Divulgação



Política na APL

A Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe o lançamento de “Por que a democracia brasileira não morreu?”, de Marcus André Melo e Carlos Pereira, em publicação da Companhia das Letras. Na ocasião, antes dos autógrafos, haverá debate com a participação de André Régis, Nara Pavão, José Paulo Cavalcanti, e da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. Na quinta, 8, a partir das 7 da noite, na sede da entidade, no Recife.



Leia esta canção: Ednardo

Com organização de Marina Ruivo, “Lei esta canção: Ednardo” reúne textos e ilustrações inspirados no LP “O romance do Pavão Mysterioso” que completa 50 anos de lançado em 2024. O livro publicado pela Garoupa será lançado em São Paulo no próximo sábado, 10, no Cerne Cerveja, com show de Reynaldo Bessa e banda. Outras informações no Instagram @garoupaeditora.

Adelmo Rossi comparou Machado e Freud - Divulgação



O imortal Machado de Assis

Fundador do Grupo de Pesquisa do Narcisismo, o psicólogo Adelmo Marcos Rossi está lançando “O imortal Machado de Assis – Autor de si mesmo”. Na obra, o autor avalia que um dos maiores nomes da literatura brasileira foi também um precursor da psicanálise, “antes mesmo de Sigmund Freud iniciar os estudos sobre a psique”. Siga o pesquisador no Instagram @adelmomarcosrossi.

Carolina Panta publicou pela Zouk - Marília Dias



Falso lago

A editora Zouk publicou no ano passado a obra da gaúcha Carolina Panta, que narra a história de duas mulheres de classes sociais distintas, cujas vidas se transformam depois de uma enchente do rio Guaíba, em Porto Alegre. Segundo a autora de “Falso lago”, os temas abordados “refletem aspectos fundamentais da experiência humana, promovendo a introspecção, a empatia, a compreensão cultural e a consciência social e ambiental”. Saiba mais sobre em www.editorazouk.com.br.

Tereza Costa Rêgo

A Cepe traz a reimpressão do livro de arte “A liberdade em vermelho”, sobre as diversas fases da artista modernista pernambucana Tereza Costa Rêgo. Com imagens de suas obras, a publicação conta com textos de João Câmara, Raimundo Carrero, Clarissa Diniz, Cida Pedrosa e outros, além de depoimentos de amigos. O projeto editorial é da neta, Joana Rozowykwiat. Para saber mais, acesse www.cepe.com.br.



Miriam Batucada

Ricardo Santhiago assina a biografia “A história incompleta da Miriam Batucada”, publicada pelo selo Popessuara da editora Letra e Voz, sobre a cantora, compositora e comediante que foi um ícone da cidade de São Paulo. No prefácio, Pedro Alexandre Sanches diz que Santhiago, “sem nunca deixar de sublinhar o talento intrínseco de sua personagem, expõe a pedra bruta oculta por baixo da avalanche propagandística das virtudes tortas da fama, do sucesso, da fortuna e da celebridade”. Mais informações no site www.letraevoz.com.br.



Abelhas e trovão distante

Chega às livrarias brasileiras, pelo selo Tordesilhas, do grupo Alta Books, a obra da escritora japonesa Riku Onda. O romance “Abelhas e trovão distante” já vendeu mais de um milhão de exemplares, e levou dois prêmios importantes no Japão, o Hon’ya Taisho, dos livreiros, e o Naoki. A história se passa numa cidade litorânea perto de Tóquio, onde estudantes participam de um concurso de piano. A tradução é de Beatriz Medina, e o projeto gráfico de Marcelli Ferreira.



Tapetes são cidades de dançar

Em pré-venda até o próximo dia 16, o primeiro livro da educadora Anna Lúcia Maestri, pela Devir Poesia & Prosa. Para Bianca Monteiro Garcia, que assina o texto da orelha, nos versos de “Tapetes são cidades de dançar”, a autora “quer inventar um outro país onde as pessoas possam dançar diariamente com as palavras sem se preocupar com os ponteiros que contam os incansáveis minutos”. Para apoiar a publicação e outras informações, vá no Instagram @devirpoesiaeprosa.



Círculo de poemas

Na caixa de agosto do projeto da Fósforo, “Poemas em coletânea” do Nobel de Literatura do ano passado, Jon Fosse, com um panorama de sua poesia de 1986 a 2016, em tradução de Leonardo Pinto Silva. Além da plaquete “E depois também”, de João Bandeira. Para receber a caixa do mês, é preciso assinar até o próximo dia 10. Acesse www.circulodepoemas.com.br para saber mais.



“Água turva” pelo mundo

O romance de Morgana Kretzmann publicado pela Companhia das Letras será traduzido para quatro idiomas, informa a editora. Leitores de países de língua inglesa, alemã, espanhola e francesa poderão conhecer a história de Chaya, Preta e Olga, em “Água turva”, a partir do ano que vem.