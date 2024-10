Caminhos das pedras de Paraty

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os caminhos que levam aos livros são cheios de instabilidade, impermanências e surpresas. Autoras e autores andam por lá, com mais ou menos segurança, maior ou menos confiança no passo e na direção a tomar.

Os caminhos dos livros conduzem às casas de livros. Onde quem escreve se depara com quem lê e com quem monta o livro como livro. E daí partem para outras casas, aquelas nas quais os leitores procuram o que ler, para viver melhor, mais do que sobreviver apenas.

São casas cheias de gente que ama livros que servem como destinos para os que perambulam pelos caminhos. Andarilhos da literatura fazem festa ao se ver, se tocar e se perceber como livros andantes.

Os caminhos também levam aos auditórios, salas e praças onde os livros, dotados de vozes e gestos, falam para quem escuta histórias dos que andam entre as palavras, essas pedras de todos os tamanhos e formas que preenchem os espaços vazios nos caminhos.

Os caminhos das pedras-palavras vão dar nas livrarias e nos bares, lanchonetes, sorveterias e restaurantes onde a gente dos livros conversa, e tem ideias de mais livros para seguir na caminhada.



Livronews na Flip

A festa dos livros em Paraty contou este ano com a cobertura jornalística do Livronews. Além das reportagens, dezenas de entrevistas foram realizadas e estão disponíveis no site www.livronews.com.br e nas redes sociais. Conversas imperdíveis com expoentes da literatura nacional, como Morgana Kretzmann, Jéferson Tenório, Micheliny Verunschk, Mariana Salomão Carrara, Henrique Rodrigues, Carla Guerson, Bethania Pires Amaro, Tom Farias, Noemi Jaffe e muitos outros.



O homem, o rio e a caixa

Depois de participar da Flip, onde também concedeu entrevista ao Livronews, a escritora e criadora de livros Anabella López, argentina que vive em Porto de Galinhas, em Pernambuco, cumpre maratona de eventos em São Paulo. Na sexta-feira, 18, estará na Livraria NoveSete, onde acontece o lançamento de “O homem, o rio e a caixa”, publicado pela PeraBook, e a abertura da sua exposição, “O rio da fantasia”. O bate-papo com Renata Nakano começa às 7 da noite, e a abertura da exposição com sessão de autógrafos, às 8 da noite. No sábado, 19, o evento será na Livraria Pé de Livro, em bate-papo da autora com Raquel Matsushita a partir das 11h da manhã. E na terça, 22, será a vez da Livraria Miúda receber a autora e ilustradora, às 7 da noite.

Xico Sá juntou gente na Flip - Charles Trigueiro/ Divulgação CCR



Um passo depois do outro

A Casa da CCR foi uma das mais prestigiadas da programação gratuita oferecida pelo Instituto CCR, patrocinador e parceiro oficial de mobilidade da Flip na edição deste ano. Como no dia em que participaram os escritores Xico Sá e Gaía Passarelli, reunindo grande público na mesa “Um passo depois do outro”. Na conversa, as andanças dos cronistas pelos cenários urbanos. A mediação foi de Paula Carvalho.

Jéssica Trevisan do Instituto CCR - Charles Trigueiro/ Divulgação CCR



Conteúdo, mobilidade e meio ambiente

De acordo com Jéssica Trevisan, gerente de Responsabilidade Social do Instituto CCR, o apoio a festivais literários é uma das principais frentes da atuação cultural do Instituto, que ampliou a presença na Flip em 2024. “Pela primeira vez, apresentamos a Casa CCR, e levamos uma programação gratuita de alta qualidade. Mais de 300 pessoas acompanharam as nove mesas de discussões que organizamos durante três dias, abordando temas como urbanismo, mudanças climáticas, formas de narrar e contar histórias e jornalismo literário”, conta.

“O apoio à Flip se insere no contexto do desenvolvimento territorial que o Instituto CCR vem trabalhando, e, por isso, fomos parceiro oficial de mobilidade da Flip. Oferecemos transporte gratuito, por meio de vans e barcas, para possibilitar que as comunidades ribeirinhas e quilombos do entorno de Paraty pudessem ter acesso à rica programação do festival. E, como complemento, promovemos uma ação de coleta seletiva para reduzir o impacto ambiental gerado pela Flip e também contribuir para a geração de rendas nas comunidades locais. Mais de 600 toneladas já foram arrecadas e que serão destinadas para Associação de Catadores e Catadoras de Paraty”.

Roberta Machado na Casa Record - Divulgação



Recordistas na Flip

Em três dias de programação, a Casa Record na Festa Literária Internacional de Paraty reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. Autoras que venderam 100 mil, 200 mil e 300 mil exemplares de seus livros foram destacadas, no evento, com o Prêmio Recordista, como Carla Madeira, Elayne Baeta e Adélia Prado. “Foi uma enorme satisfação celebrar com nossos leitores e colaboradores três gerações diferentes de escritoras em Paraty. A quantidade de estatuetas entregues é um retrato do ótimo momento que a Record está vivendo, não só em termos de venda como também da diversidade de estilos”, diz a vice-presidente do Grupo Editorial Record, Roberta Machado. A cerimônia foi conduzida pelo diretor editorial Cassiano Elek Machado, e os troféus foram entregues pela livreira Débora Vilhena, da Livraria Da Vinci, pelo escritor Pedro Pacífico, do perfil Bookster, e por Yke Leon, superintendente de Livro e Leitura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

Carol Façanha venceu o Prêmio Voz - Divulgação



Prêmio Voz

A entrega do Prêmio Literário Voz, destinado a romances inéditos escritos por mulheres, ocorreu durante a Flip, em Paraty (RJ). Entre mais de 150 inscritas, a vencedora é Carol Façanha, com o livro “Ciborgues rebeldes sonham com a morte”. A premiada, que também foi uma das entrevistadas pelo Livronews no evento, teve a obra publicada pela editora Patuá, assim como outras quatro finalistas.



Olyveira Daemon

A Livraria Martins Fontes recebe na quinta, 17, o lançamento de “Pandemônio: memórias e miragens”, que reúne os melhores contos de Olyveira Daemon, um dos heterônimos de @paisagem.personas. A publicação é da Faria e Silva. A sessão de autógrafos tem início às 18h.



Marília Arnaud

A Janela Livraria do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, terá a presença da paraibana Marília Arnaud na quinta, 17. Para o lançamento de seu romance “Esboço em pedra e sonho”, publicado pela Faria e Silva. Autógrafos a partir das 7 da noite.



Estações de leitura

Na quinta, 17, a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Perimetral I, em Paraisópolis, na cidade de São Paulo, será a primeira escola pública a atingir o objetivo de 100 livros lidos em sala de aula, ao longo do ano, no projeto Estação Amazon de Leitura. O projeto incentiva o hábito de ler entre crianças em fases de alfabetização. Nesta data haverá um evento para 500 crianças, com participação de voluntários da Amazon, que desenvolvem uma leitura especial, seguida de atividades lúdicas de interpretação de texto.

"Nossos voluntários lerão uma história e conduzirão uma dinâmica com os alunos, utilizando desenhos e massinha de modelar para que elas possam interpretar a narrativa de forma criativa e divertida", explica Juliana Sá, Líder de Impacto Social na Amazon Brasil. “Em cada Estação Amazon de Leitura, nos comprometemos a levar nossos voluntários pelo menos três vezes ao ano para lerem com as crianças e manter a chama acesa pela paixão da leitura.”



Bibliotecas móveis

Criado em parceria com o Instituto Pró-Saber SP, o projeto Estação Amazon de Leitura faz uso de bibliotecas móveis para levar livros a escolas e ONGs. Lançado inicialmente em São Paulo, o projeto atualmente conta com 36 bibliotecas móveis em escolas públicas de ensino fundamental I e ONGs, em 23 municípios, somando mais de 17 mil crianças atendidas. As unidades estão nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco (Nordeste); Brasília e Goiás (Centro-Oeste); São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (Sudeste); Paraná e Rio Grande do Sul (Sul). Em Pernambuco, há duas Estações Amazon de Leitura, em Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho.



Na contramão

A Academia Pernambucana de Letras (APL), recebe o lançamento do primeiro livro de contos de Samuel Hulak na próxima sexta, 18, no Recife. “Na contramão” conta com prefácio do acadêmico José Paulo Cavalcanti, da APL e da Academia Brasileira de Letras. O lançamento pela editora Paradoxum terá sessão de autógrafos a partir das 18h30.



Sob o signo do poético

O professor Lourival Holanda, presidente da Academia Pernambucana de Letras, participa de conversa no curso de pós-graduação em Escrita Criativa da UniFafire, no Recife, neste sábado, 19. O bate-papo “Sob o signo do poético” será às 10h da manhã, na sala 501 da universidade.