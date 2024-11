A educação pela literatura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Começa nesta segunda, 11, na Paraíba, a sétima edição da Feira Literária Internacional de Campina Grande, a Flic. Mais uma vez, o evento cumpre extensa programação nas escolas da cidade, valorizando a presença de escritores para estimular a paixão literária entre os estudantes e professores. “A Flic tem por característica ter sido criada por educadores. E algo que valorizamos muito é exatamente e presença da feira nas escolas, prioritariamente nas escolas públicas. E sempre que possível, em escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social”, conta Stellio Mendes, idealizador e um dos coordenadores do evento, que terá na abertura a participação do baiano Itamar Vieira Junior, autor de “Salvar o fogo” e “Torto Arado”, ambos publicados pela Todavia.

Com o tema “Leitura do mundo”, a VII Flic leva programação formativa e complementar para escolas, universidades e institutos. Nas escolas, oficinas literárias aproximam os alunos da realidade da escrita. E no projeto Leitura Viva, 70 professores e quase 2 mil estudantes de 21 escolas conheceram e aprofundaram a leitura de 34 autores paraibanos. Na culminância do projeto, na semana do evento, os autores irão visitar as escolas para conversar sobre suas obras e sobre o ofício da escrita. De acordo com Stellio Mendes, o objetivo é fazer com que a literatura chegue cada vez mais a quem tem menos acesso a ela. “A Flic tem crescido com o objetivo de fazer com que os leitores, principalmente das gerações mais novas, tenham acesso a escritores. E dessa forma fazer com que mais pessoas leiam”.



Utopia da dignidade

Para Stellio Mendes, a educação se faz pela literatura. “Quando ampliamos a possibilidade do livro, da literatura, da leitura, chegar até as escolas, estamos não apenas formando cidadãs e cidadãos mais conscientes, com maior poder de argumentação, mas sobretudo pessoas que vão ter no futuro uma maior possibilidade de acesso à informação. Com isso podemos vislumbrar uma sociedade mais fraterna, mais justa, que tenha um embasamento maior na ciência, nas crenças efetivamente construtivas para a confecção de um mundo melhor. Para que consigamos, enfim, viver a utopia de um mundo em que as pessoas se respeitem e, acima de tudo, a dignidade impere”, defende o produtor da Flic. A programação completa está disponível no site www.flicfeira.com.br.

Maira Gomes estreia em nova editora - Nubra Fasari



Maíra Gomes

A escritora Maíra Gomes acaba de assinar contrato com a Editora Ipêamarelo para a publicação de seu primeiro livro para o público adulto. Com dez anos de carreira literária e quatro títulos publicados para o público infantil, Maíra Gomes traz agora uma coletânea de crônicas com textos confessionais, em estilo bem-humorado, para retratar a trajetória de uma mulher que ri dos caminhos que percorreu, transformando cada história em uma reflexão leve e ao mesmo tempo profunda sobre o que é viver no nosso tempo. O novo livro tem lançamento previsto para dezembro.



Poemaria

O documentário “Poemaria” de Davi Kinski terá sessão de estreia no Cine Sesc, em São Paulo, nesta segunda, 11. Mais de 20 personalidades falam, no filme, de sua relação com a poesia. Após a sessão, de entrada gratuita, o diretor conversa com o público, sob a mediação de Cunha Jr. Na Rua Augusta, 2075, a partir das 8 da noite. Saiba mais no Instagram @poemariaofilme.



IA e direito autorial

Na programação da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, a UBE, a AEILIJ e a AGES promovem o seminário “Inteligência artificial e direito autoral”, nesta segunda, 11. Uma das mesas contará com a participação de Ricardo Ramos Filho e de Andrea Taubman, na Sala Noé de Melo Freitas do Espaço Força e Luz, a partir das 14h30.

Teresa Tavares de Miranda publica pela Laranja Original - Alice Arida/Divulgação



No meio do livro

A Laranja Original promove o lançamento da obra de estreia de Teresa Tavares de Miranda, nesta segunda, 11, em São Paulo. “No meio do livro” narra a história de um professor universitário em início de aposentadoria. A sessão de autógrafos será no Bar Balcão, a partir das 7 e meia da noite.



O pão e o sonho

A Cepe lança nesta quarta, 13, no Recife, “O pão e o sonho – Vida e obra do escultor Armanda Lacerda”, de autoria de Carlos Newton Júnior, sobre a trajetória de um nome referencial da escultura moderna em Pernambuco. No Teatro Joaquim Cardozo, no Centro Cultural Benfica, a partir das 7 da noite.



Encontro Lexicográfico

A Academia das Ciências de Lisboa (ACL) recebe, nesta quarta, 13, o Encontro Lexicográfico entre Academias, evento em parceria da ACL com a Academia Brasileira de Letras (ABL). Ana Salgado, pela entidade portuguesa, e Ricardo Cavaliere, pela brasileira, tratam dos desafios e perspectivas na lexicologia e na lexicografia da língua portuguesa.

Fliporto em Olinda

Com a curadoria de Antonio Campos, da Academia Pernambucana de Letras (APL), a Festa Literária Internacional de Pernambuco – Fliporto chega à 13ª edição, de volta à cidade de Olinda, a partir da quinta, 14, até o domingo, 17. No primeiro dia, às 5 da tarde, destaque para a mesa especial com outros dois integrantes da APL, Raimundo Carrero e Mário Hélio, além da cineasta Luci Alcântara, em conversa sobre o impacto das festas literárias para a formação de novos autores. No Mercado Eufrásio Barbosa, com entrada gratuita. Confira a programação completa no site www.fliporto.com.br.

Poder e desigualdade

A Livraria Martins Fontes da Consolação, em São Paulo, recebe a primeira noite de autógrafos de “Poder e desigualdade: O retrato do Brasil no começo do século XXI”, do jornalista e escritor Cesar Calejon e do economista André Roncaglia, diretor-executivo do Brasil junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Publicado pela Civilização Brasileira, o livro analisa como o "elitismo histórico-cultural" criou um modelo de desenvolvimento classificado por Roncaglia como "fazendão com cassino". A expressão advém do desenvolvimento econômico baseado no tripé agronegócio, mineração e finanças, que só alcançou êxito no Brasil devido à histórica concentração dos poderes midiático, político e econômico. A partir das 7 da noite, os autores conversam com Gabi Varella e, em seguida, autografam os exemplares para os leitores.



Gisele Ferreira em Poços de Caldas - Divulgação

Literatura com Jazz

A cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, recebe de sexta, 15, a domingo, 17, mais uma edição do evento Poços é Jazz Festival – Literatura e Jazz lado a lado. Entre os convidados deste ano, Chris Fucaldo, Sergio Montero e Julio Maria. “Jazz e literatura são duas características naturais, vocacionais, da cidade. Fazem parte de nossa formação cultural”, conta a idealizadora do evento, Gisele Ferreira, criadora também do Flipoços, que completa 20 anos em 2025 com programação especial de aniversário. Segundo ela, o Poços é Jazz é um dos poucos festivais no Brasil que alia esses dois elementos. “Além de grandes shows, de encontros musicais e bandas de altíssimo nível, temos mesas literárias relacionadas ao universo da música. Com bate-papos e lançamentos de livros orbitando no universo musical”. Saiba mais em www.pocosejazz.com.br.

Hermes Coelho estará na Patuscada - Divulgação



Eclipse

A Livraria Patuscada, em São Paulo, terá o primeiro evento de lançamento de “Eclipse”, do escritor e jornalista piauiense Hermes Coelho, no sábado, 16. O livro publicado pela Patuá traz poemas com “a força do que não parece visível, mas se faz presente ainda assim, para abordar o trauma da descoberta de que foi contaminado pelo vírus HIV e seus desdobramentos”. A sessão de autógrafos terá início às 5 da tarde. Em dezembro, o autor leva o livro para eventos em Brasília, no dia 9, e em Teresina, no dia 12.



Saquarema em verso e prosa

A primeira antologia da Confraria de Escritores Independentes de Saquarema, com poemas e contos inéditos de 17 autores, será lançada no próximo domingo 17, durante a Feira Literária de Saquarema – FLIS. “Cada um que ama Saquarema vai poder se identificar e se emocionar. Quem ainda não conhece nossa cidade, poderá conhecê-la através das palavras de escritores que vivenciam a realidade do lugar”, convida o presidente da Confraria, o jornalista Mauro Profetta. Escritores participantes da obra realizam bate-papo, a partir das 3 da tarde, no Campo de Aviação, no centro da cidade, no estado do Rio de Janeiro.

Escritora e ilustradora lança pela Pallas Mini - Divulgação



Janaina Tokitaka

A Pallas Mini está lançando quatro títulos infantis da escritora, roteirista e ilustradora Janaina Tokitaka: “Quero brincar e está chovendo”, “Quero brincar e está de noite”, “Quero brincar e está frio” e “Quero brincar e está quente”, ilustrados, respectivamente, pela própria autora, e por Talita Nozomi, Guilherme Petreca e Lincoln Marinho. A editora Mariana Warth é que define: “A ideia desta coleção é dar asas à criatividade infantil, com livros que mostram que não tem tempo ruim para quem usa a imaginação”.



O corpo vulnerado

Maria Angélica Melendi foi uma das vencedoras do Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, em Ensaio Literário, com “O corpo vulnerado”, publicado pela Cobogó. A coletânea é organizada por Eduardo de Jesus, e reúne escritos da pesquisadora sobre a produção artística na América do Sul, com foco no corpo em evidência.



Tradição oral

Outro destaque do Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional em 2024 é Ademario Ribeiro Payayá, que venceu na categoria Tradição Oral, com “Os indígenas, a Mãe Terra e o bem viver”, ilustrado por Mauricio Negro e publicado pela Moderna. A premiação “mostra a importância do mercado editorial em valorizar cada vez mais a produção literária dos nossos povos originários”, afirmou Maristela Petrili, Diretora Editorial da Moderna.

O escritor José Leonídio e seu livro - Divulgação



A raposa do Cerrado

Edição revista e atualizada da obra de José Leonídio, “A raposa do Cerrado” foi escolhida como um dos dois romances entre as 35 obras selecionadas pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, este ano. A nova edição tem prefácio de Ivan Proença. O livro possui entre os elementos os valores do sertanejo, sua religiosidade e diversidade cultural. A cerimônia de premiação da UBE-RJ será no próximo dia 9 de dezembro.

Vanessa Passos no evento em São Paulo - Divulgação



Encontro de escritoras

O terceiro Encontro Nacional de Escritoras aconteceu no último dia 2, em São Paulo, com a participação de mulheres de vários estados, e ainda, do Canadá, do Chile e de Portugal. “As escritoras precisam perceber que é possível viver de literatura, ser próspera e se sentir realizada na carreira”, diz Vanessa Passos, idealizadora do evento, que já tem data e local marcados para a edição Nordeste em 2025: 12 de julho, em João Pessoa, na Paraíba.

Cia. de Dança Palácio das Artes - Paulo Lacerda



Você perto...

A poesia dos corpos na curvatura da dança. Onde a palavra é o gesto, e a rima, o movimento. Será no próximo domingo, 17, apresentação única do espetáculo “Você perto…”, com direção, coreografia, cenário e iluminação de Henrique Rodovalho, em montagem da Cia. de Dança Palácio das Artes (CDPA). No Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em Belo Horizonte, às 7 da noite.