Onde leitores e livros se encontram

Numa amostra de 16 mil entrevistados de todas as regiões do país, a segunda edição da pesquisa Panorama do Consumo de Livros, da Câmara Brasileira do Livro (CBL) em parceria com a Nielsen BookData, revela que a maior parte dos leitores no país preferiria adquirir seus livros presencialmente, nas livrarias, e não nos sites pela internet: 49% contra 44%, com 7% sem preferência. “Me parece um pouco óbvio, porque é muito melhor você passar pela experiência de visitar uma livraria, de conversar com um livreiro, de pegar no livro, de cheirar, de ler as orelhas, de ler a quarta capa, até o primeiro capítulo, né?”, diz Monica Carvalho, da Livraria da Tarde, de São Paulo, em matéria para o Livronews.

Como já disse algum filósofo, o óbvio é aquilo que precisa ser dito. E repetido, sobretudo quando os preços não são equivalentes, e as livrarias enfrentam a concorrência de grandes empresas de vendas online, e até das próprias editoras, que comercializam suas publicações com descontos em relação ao que se vende numa livraria. “Os resultados dessa pesquisa só confirmam o que venho dizendo há algum tempo”, defende o presidente da Associação Nacional das Livrarias (ANL), Alexandre Martins Fontes. “Na Alemanha, onde existe uma lei que protege o ecossistema do livro (em outras palavras, que protege as editoras, os autores, as distribuidoras, as livrarias, os leitores, a bibliodiversidade etc), a Amazon é responsável por 18% dos livros comercializados no país. Em outras palavras, 82% dos alemães preferem adquirir seus livros através das livrarias espalhadas por suas ruas, bairros e cidades”, aponta.

Para o livreiro Rui Campos, da Livraria da Travessa, “se ficássemos sem livrarias físicas, a venda de livros despencaria drasticamente. As livrarias on-line não fazem nem de perto o papel de criar demanda por livros”. A editora, livreira e escritora Patrícia Vasconcelos, concorda: “É clara a opção pelo livro em suas materialidades físicas”, comenta a proprietária da Livraria Pó de Estrelas, no Recife. A pesquisa fornece dados importantes para a compreensão do mercado, e do papel imprescindível das livrarias, não apenas para o ecossistema do livro e o mercado editorial – mas para um país que necessita de mais acesso à leitura diversa, sem o controle que pode ser vislumbrado num cenário de escolhas determinadas pelo algoritmo e a estratégia de marketing de uma empresa, ou mesmo das editoras em suas plataformas.

O leitor precisa das livrarias. A democracia tem nas livrarias uma base de formação crítica, onde a cidadania floresce e os indivíduos têm a oportunidade de se encontrar com as ideias e perspectivas de outras pessoas. Leia a matéria completa sobre a pesquisa e sua repercussão no site do Livronews.

Eduardo Gianetti, da ABL, vai ao Flipoços - Divulgação



Lafer e Gianetti no Flipoços

Dois integrantes da Academia Brasileira de Letras (ABL) confirmaram presença no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços, de 26 de abril a 4 de maio na cidade do sul de Minas Gerais. Celso Lafer e Eduardo Gianetti da Fonseca participam de atividades no dia 27 de abril e 1º de maio, respectivamente. Lafer apresentará uma homenagem a Antonio Candido, e Gianetti participa de debate sobre a influência da economia no cotidiano, ao lado de seu filho, Joel Fonseca, no evento. Acompanhe as notícias da programação em www.flipocos.com.



Anabella no mundo

O reconhecimento internacional faz parte da trajetória de Anabella López, argentina que mora em Pernambuco há vários anos. Autora de “O homem, o rio e a caixa”, publicado pela PeraBook, a artista visual e escritora foi selecionada para participar da 30ª Bienal de Bratislava, na Eslováquia, em outubro. Anabella também é uma das finalistas da Feira do Livro de Bolonha deste ano, que começa em 31 de março, na Espanha.



Prêmio Sesc

Nesta segunda, 10, são abertas as inscrições de originais inéditos para o Prêmio Sesc de Literatura deste ano. Cada vencedor nas categorias romance, conto e poesia receberá R$ 30 mil, e terá o livro publicado pela Senac Rio. Os interessados podem enviar os textos até 10 de março. Outras informações em www.sesc.com.br/premiosesc.

Verônica Stigger estará na AML - Divulgação



Palavra e imagem

A Academia Mineira de Letras (AML) recebe nesta quarta, 12, Verônica Stigger e Laymert Garcia, no ciclo de debates “Arte Hoje: Encontros”. A conversa sobre a relação entre palavra e imagem na obra de Pedro Moraleida terá mediação de Vera CasaNova. A partir das 19h30 no auditório da AML, em Belo Horizonte, com entrada gratuita.

A advogada e escritora Mariana Jardim - Divulgação



Anticorrupção

A advogada Mariana Jardim lança nesta quinta, 13, o livro “Anticorrupção no Setor Securitário Brasileiro”, um estudo sobre o impacto da Lei Anticorrupção nos seguros, em publicação da editora Processo. Na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, às 7 da noite.

Ronaldo Bressane estará na Ria Livraria - Divulgação



Sem guéri-guéri

O Instituto Caminhos da Palavra estreia nesta sexta, 14, em São Paulo, a série de bate-papos gratuitos “CONFRA RIA – Livros, Biritas & Ideias” na Ria Livraria. Estarão presentes Gaía Passarelli e Ronaldo Bressane, com mediação do diretor do Instituto, Henrique Rodrigues. O primeiro tema será “Sem guéri-guéri: como e por que escrevo”, a partir das 7 da noite. O projeto acontecerá a cada 45 dias, para celebrar a liberdade e as ideias.



Naná em livro

Será na Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, na capital pernambucana, o lançamento da fotobiografia “Naná – Do Recife para o mundo”, organizada por Augusto Lins Soares. A publicação é da Cepe, com patrocínio do Banco do Nordeste. A obra resgata a importância do percussionista Naná Vasconcelos a poucas semanas do Carnaval. Na sexta, 14, a partir das 7 da noite, com apresentações de Gilú Amaral, César Michiles, Surama Ramos e do grupo Ìyámassé Málé.



Sonhe como uma garota

A Biblioteca Parque Villa-Lobos encerra a programação gratuita do movimento “Sonhe como uma garota” no próximo sábado, 15, em São Paulo. Será o quinto sábado consecutivo de atividades interativas para crianças e jovens, sem a necessidade de inscrição, a partir das 10 da manhã. Na primeira fase do movimento, a Roda dos Sonhos compartilha histórias criadas pelas escritoras Gabriela Romeu e Penélope Martins, e parte do livro “Tumba e para!”, publicado pela Perabook.



Finalistas do Kindle na Ria

A Ria Livraria, em São Paulo, recebe no sábado, 15, às 18h, debate que reúne os finalistas do 9º Prêmio Kindle de Literatura. Bruno Crispim, Lucas França, Sonia Zaghetto e Yara Fers irão falar sobre suas trajetórias e o mercado editorial independente, com mediação da escritora e editora Dani Costa Russo. O anúncio do vencedor está marcado para a segunda, 17 de fevereiro.



Cecília D’Antino

A escritora e artista visual Cecilia D’Antino está lançando seu primeiro livro de poesia, “Quantos segredos cabem num silêncio¿”. O evento com sessão de autógrafos foi no sábado, 8, com abertura de exposição de gravuras de sua autoria, na Galeria Gravura Brasileira, em São Paulo. A exposição vai até o próximo dia 22.



Rubem Alves e Deus

A Planeta relança pelo selo Paidós a obra de Rubem Alves, “Perguntaram-me se acredito em Deus”. O livro do escritor e educador falecido em 2014 possui mais de 400 mil exemplares vendidos tem novo projeto gráfico e conteúdo revisto. Trata-se de “um convite sutil à reflexão sobre a fé e as religiões, e à descoberta de um Deus que habita sonhos, lutas e pequenos momentos”, de acordo com a divulgação da editora.



Para não me acostumar

Em homenagem à Marina Colasanti, a escritora Larissa Campos escreve em sua newsletter Malabarista de Palavras: “Colasanti fazia da simplicidade na escrita uma elegância construída ao longo de incansáveis anos de prática. A mulher que sentava e escrevia, não conhecia bloqueios e nem se deixava limitar por erudições e tratados acadêmicos. O primeiro livro que escreveu (Eu sozinha) é um verdadeiro manifesto de liberdade literária, uma obra pautada na relação com a palavra, sem se aprisionar a questões como linearidade e definição de gênero”. Acesse www.malabaristadepalavras.substack.com e leia mais.