Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após alguns anos de silêncio forçado pela doença, o poeta da crônica, o cronista da poesia, nos deixou de vez. Mas a sua voz marcante não nos deixará tão cedo. O Brasil precisa de sua poesia ecoando. Os amigos já sentiam sua falta, e agora a literatura recorre à memória para perpetuar uma obra vasta. Incluindo o pioneirismo de levar a crônica poética para a televisão, na combinação de textos e imagens que davam ao assunto do momento um enfoque artístico, ou passavam o ponto de vista da arte do texto para espectadores acostumados à objetividade do jornalismo na tela.

De olhar atento à realidade do país, escreveu um poema compartilhado até hoje, de atualidade renovada na época da falsidade forjada na desinformação: “A implosão da mentira”, do qual podemos recordar um pequeno trecho em sua homenagem:

“Mentem, mentem e calam

mas nas frases falam e desfilam de tal modo nuas

que mesmo o cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas.

Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura,

mas não se chega à verdade pela mentira

nem à democracia pela ditadura.”

Noutro poema, “Despedidas”, Affonso Romano de Sant’Anna aponta o foco da sensibilidade para o detalhe do tempo que passa sobre tudo, e nos arrebata em inevitável erosão. Eis as linhas iniciais:

“Começo a olhar as coisas

como quem, se despedindo, se surpreende

com a singularidade

que cada coisa tem

de ser e estar.”

Na singularidade do poeta, a vida e a poesia são a mesma coisa. A despedida é a surpresa que gostaríamos de sempre adiar, mesmo sabendo que a verdade, vital e poética, jamais nos escapará.

Marília Arnaud estará no Recife - Divulgação



Marília Arnaud na APL

A premiada escritora paraibana Marília Arnaud estará no Recife no próximo dia 19, para lançar a narrativa lírica “Esboço em pedra e sonho”, romance publicado pela Faria e Silva com texto da orelha de Antonio Torres. A noite de autógrafos será na Academia Pernambucana de Letras, a partir das 7 da noite.

João Almino tem livro relançado pela Record - Maria Teresa Garcia



As cinco estações do amor

A Record traz nova edição do premiado romance de João Almino, que terá um trecho lido por Fernanda Montenegro nesta terça, 11, na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro. “As cinco estações do amor” venceu o Prêmio Casa de las Américas em 2003. Com novo projeto gráfico e orelha assinada por Adriana Lisboa, o volume conta com seção de textos inéditos de José Castello, Heloisa Teixeira, Silviano Santiago, João Gilberto Noll e Luiz Rufatto. Há eventos de lançamento confirmados em Fortaleza, na Livraria Leitura Iguatemi, dia 19 de março; em Natal, na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, dia 24 de março; novamente em Fortaleza, na Academia Cearense de Letras, dia 26 de março; no Rio de Janeiro, na Travessa de Ipanema, em 3 de abril; e em Curitiba, na Arte & Letras, em 17 de abril.



Narrativas de mulheres

Renata Pontes Queiroz profere a palestra “A literatura como arte e vida em narrativas de mulheres brasileiras” nesta segunda, 10, na Academia Pernambucana de Letras, no Recife. A partir das 3 da tarde.



Livro Diverso

Tem encontro presencial do Clube do Livro Diverso na terça, 11, em São Paulo. A leitura será sobre “As avós”, de Doris Lessing. A partir das 5 da tarde, na Livraria da Vila, na Vila Madalena. Siga @livro.diverso no Instagram.



Bibliotecas pelo clima

Para debater e compartilhar experiências bibliotecárias pela proteção do clima, a SP Leituras promove palestra online na quarta, 12, com Claire McGuire, da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA). As inscrições são gratuitas, e haverá tradução simultânea em libras e português. A transmissão será pelo Youtube do Siseb, a partir das 3 da tarde. Mais informações em www.siseb.sp.gov.br.

Aniversário da Janela

A Livraria Janela, no Rio de Janeiro, comemora 5 anos na quinta, 13, com o lançamento de “Quimera”, de Prisca Agustoni, em bate-papo com a mediação de Alexandra Maia. A publicação é do Círculo de Poemas. A partir das 7 da noite, na Janela do Jardim Botânico.



Na Livraria Circulares

Carolina Fernandes realiza noite de autógrafos na sexta, 14, em Brasília, para seu livro “Heitor e o Complexo Yotta”. A obra conta a história de um menino de 11 anos que viaja no tempo, até o ano de 2500, quando os olhos das pessoas se transformaram em telas. A publicação é da Dialética. Na Livraria Circulares, a partir das 7 da noite.



Mulheres de Curitiba

Dando início à Ocupação Mulheres Arquivadas, a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) inaugura no sábado, 15, a exposição “Mulheres que circulam pela cidade”. A mostra tem curadoria de Gui Zrenner e reúne 48 nomes de escritoras e artistas de Curitiba. A partir das 10 da manhã, na BPP, na capital paranaense.



Escreva, Garota!

Aos 5 anos de atuação, com uma comunidade de 250 mulheres escritoras, o projeto Escreva, Garota! criado por Lella Malta divulga a agenda de participação em eventos nos próximos meses: em 3 de maio, no Seminário Internacional de Mães, em São Paulo; de 13 a 22 de junho, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro; de 14 a 22 de junho, na Feira do Livro, em São Paulo; de 30 de julho a 3 de agosto, na Flip, em Paraty; e em 3 e 4 de outubro, no Festival RME, em São Paulo. Conheça e acompanhe no Instagram @escrevagarota.

Fernanda Nali estreando na poesia - Divulgação



A duração da sombra

Fernanda Nali lançou o seu livro de estreia na poesia, “A duração da sombra”, com ilustrações de Marcia Gadioli e Rubem Grilo, entre outros. A publicação é da Fina. Para Wilberth Salgueiro, “entre neblinas, sombras, elipses, segredos, os versos de Fernanda começam sua caminhada, em gerúndio (qual seu nome) que é bem mais do que promessa”. Saiba mais sobre a obra e a autora em www.fernandanali.com.br.

Obra de Aline Almeida é lançada em e-book - Divulgação



Ser-Mãe

Depois do lançamento do livro pela editora Escritoras Brasileiras, Aline Almeida publica “Ser-Mãe” em e-book gratuito no Kindle Unlimited. O romance trata do processo de emancipação de uma mulher que não quer ser mãe. A autora nasceu em Palmeira dos Índios, Alagoas, e aos 7 anos de idade se mudou para Morro Doce, na periferia de São Paulo. Siga no Instagram @alinealmeida.escritora.



Clarisse Zarvos publicou pela Patuá - Divulgação

Baile dos continentes

Vestindo a camisa de vendedora de livros, criada pela amiga Dominique Thomaz, a escritora Clarisse Zarvos comemora a proximidade de um ano de publicação do “Baile dos continentes”, pela Patuá. A obra é uma narrativa poética em torno da ideia de ilha. Saiba mais no site www.editorapatua.com.br. Siga @clarissezarvos no Instagram.



Chamada Urutau

A editora Urutau está com chamada aberta para originais de romance, novela, conto, crônica, poesia e dramaturgia, para escritoras e escritores dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Roraima. Até 5 de abril. O envio pode ser feito para o e-mail original@editoraurutau.com.br. Mais informações no Instagram @editoraurutau.



Brás Cubas

A Universidade do Livro abre a série de cursos online sobre clássicos da literatura com uma introdução a “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis. Será nos dias 25 e 26 de março, das 7 às 9 da noite, com o professor e pesquisador Hélio de Seixas Guimarães. Saiba mais em www.universidadedolivro.com.br.



No Livronews

Fábio Andrade recomenda a leitura de “Tempo de espalhar pedras”, romance de Estevão Azevedo publicado pela Record: “Um drama social que adquire sentido pleno e atemporal através de uma linguagem lapidar, de fraseado preciso e cortante”, escreve Andrade para o Livronews. E Zuleide Lima faz reflexões em torno de “Anatomia da História” de John Truby: “Será que um escritor precisa de um manual para criar histórias?”, provoca. “Desde quando escrevi a primeira linha do meu primeiro romance busquei a orientação de outros escritores para escrever melhor”, diz Zuleide Lima. Leia mais conteúdo sobre livros no site www.livronews.com.br.