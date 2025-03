Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projeto de formação e democratização da leitura nas escolas tem início nesta segunda, 17, no Rio de Janeiro, no Ciep Carlos Drummond de Andrade

Imagina se no meio do caminho, ao invés de tantas pedras, houver livros – de poemas e crônicas de Drummond, por exemplo. Nesta segunda, 17, o projeto “Livro a Caminho” começa em sua primeira edição, no Ciep Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro. A ideia de Henrique Rodrigues, criador da iniciativa, é despertar no ambiente escolar, cada vez mais, o gosto pela literatura, ampliando a formação de leitores e democratizando o acesso aos livros por estudantes, professores e funcionários das escolas.

Na visita ao Ciep que leva o nome do escritor mineiro de Itabira, o editor Francisco Jorge, da Malê, vai conversar com a comunidade escolar sobre o percurso necessário à materialização de um livro, e em seguida promoverá a doação de 160 obras de literatura brasileira. A escola de estreia do projeto é bem conhecida por Henrique Rodrigues, que estudou lá na infância. Para ele, das escolas públicas devem surgir novos artistas, “justamente para combater o estigma segundo o qual alunos das redes públicas têm como futuro, no máximo, um subemprego, e não a realização dos seus sonhos”.

O projeto do Instituto Caminhos da Palavra é um exemplo que pode e deveria ser replicado em todo o país, com o entusiasmo dos discursos transformado em viabilização de recursos pelo poder público, e também por empresas sensíveis à causa do livro e da leitura. Para pavimentar o desenvolvimento coletivo e o alcance de potenciais individuais, o poder de livros no meio do caminho faz com que o horizonte se abra em diversos caminhos: eis o salto da leitura para a realização de vidas.

Primavera dos Livros em BH

A quinta edição da Primavera dos Livros BH, da Liga Brasileira de Editoras (LIBRE) acontece junto com a primeira edição da Bitita Festa da Palavra, entre os dias 13 e 18 de maio, em Belo Horizonte. “Bitita” é o apelido de infância de Carolina Maria de Jesus, homenageada pelo novo evento literário. A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e a Praça da Liberdade serão os principais palcos dos eventos simultâneos. Mais informações no Instagram @primaveradoslivrosbh.



Leitura por imagens

Vão até este domingo, 16, as inscrições para o Salão de Fotografia do Recife. Além de premiações em dinheiro, as fotos classificadas participarão de uma mostra coletiva sobre a identidade da capital pernambucana. De acordo com o idealizador e coordenador do projeto, Ronald Cruz, “a fotografia é uma ferramenta poderosa para contar histórias e revelar perspectivas únicas”. Outras informações no Instagram @salaodefotografiarec.



Casa Record na Livraria

A Livraria Circulares terá o encontro da escritora Maíra Valério com as jornalistas Fernanda Rouvenat e Nahima Maciel, na quarta, 19, em Brasília, às 7 da noite. O debate será sobre o novo livro de Miranda July, “De quatro”, publicado pelo selo Amarcord. O evento faz parte do circuito Casa Record na Livraria.



Lázaro Ramos

O ator e escritor Lázaro Ramos lança “Na nossa pele – Continuando a conversa”, oito anos depois de “Na minha pele”. O novo livro oferece reflexões sobre o racismo no Brasil, a partir de relatos a respeito de sua mãe. Lançamentos agendados: em São Paulo, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, na quarta, 19, às 18h; em Salvador, na Livraria LDM do Vitória Boulevard, no sábado, 22, às 3 da tarde; e no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa do Leblon, na quarta, 26, às 18h.

Helena Duncan estreia na literatura - Ana Branco



O manual do monstro

A Livraria Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, recebe na quarta, 19, o lançamento do primeiro romance de Helena Duncan, “O manual do monstro”. Antes dos autógrafos, a autora conversa com a jornalista Renata Ceribelli, a partir das 7 da noite. A publicação é da Interseção Design de Histórias.

O crítico Augusto Nunes-Filho - Divulgação



Encontro na AML

A Academia Mineira de Letras (AML) acolhe mais uma edição do ciclo de debates “Arte Hoje: Encontros...”, nesta quarta, 19, em Belo Horizonte. Luiz Camillo Osório e Eduardo de Jesus conversam sobre a arte contemporânea brasileira e seus elos com a cena política. A mediação será do crítico Augusto Nunes-Filho. A partir das 7 e meia da noite, com entrada gratuita.

Socorro Acioli estará em Paracatu - Igor de Melo



Oração para desaparecer

Socorro Acioli abre a programação 2025 do Sempre Um Papo em Paracatu, na quarta, 19. A escritora vai falar sobre sua trajetória e processo criativo, com a mediação de Afonso Borges. Logo após o bate-papo, irá autografar o romance “Oração para desaparecer”, finalista do Jabuti no ano passado. A partir das 7 da noite na Casa Kinross, em Paracatu, Minas Gerais. Mais informações no site www.sempreumpapo.com.br.



Diversidade cultural

Organizado por Flávio Brayner, o livro “Cultura: Sobre a diversidade de um conceito” será lançado nesta quinta, 20, no Recife. A publicação é da Cepe. Na ocasião, antes da sessão de autógrafos, o organizador conversa com a professora e senadora Teresa Leitão. No Museu do Estado de Pernambuco, a partir das 7 e meia da noite.



Elefante na Sala

Estreia na quinta, 20, pela manhã, o podcast da Editora Elefante, com o lançamento de “Geografia da Autonomia” de Fábio Alkmin. Na primeira temporada, uma série de entrevistas com autores da editora. Acessível no Spotify e no Youtube. Saiba mais no site www.editoraelefante.com.br.

Wagner Ramos Campos vai a Genebra - Divulgação



É nós

O escritor Wagner Ramos Campos apresenta sua obra poética “É nós” no Salão do Livro de Genebra, na Suíça, na próxima sexta e sábado, 21 e 22. Divulgada como monólogo polifônico dividido em três atos, a publicação é da Helvetia. O autor vive na Itália, e vem lançar o livro no Brasil, no Rio de Janeiro, em abril.



Filmes proibidos

A Record lança nova edição do primeiro romance da escritora e atriz Bruna Lombardi, no próximo sábado, 22, em São Paulo. “Filmes proibidos” foi publicado originalmente em 1990, e ganha agora revisão da autora, com apresentação de contextualização da obra. No Instituto Tomie Ohtake, a partir das 4 da tarde.



O elogio da loucura

O Sesc Osasco apresenta no Teatro Barueri Praça das Artes, sábado, 22, o espetáculo baseado na obra clássica de Erasmo de Rotterdam, em monólogo com a atriz Leona Cavalli e direção de Eduardo Figueiredo. A personagem de “O elogio da loucura” provoca reflexões sobre empatia e liberdade, em um texto que atravessa os séculos sem perder a atualidade. Em Barueri (SP) a partir das 8 e meia da noite.



Estado febril

A Macabéa publica a poesia de Thaís Campolina, no livro considerado um “manifesto sobre desobediência feminina”. Os textos de apresentação de “estado febril” são de Carla Guerson, Jeovanna Vieira e Letícia Miranda. Para a autora, "é da desobediência que surgem a criação, o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento". Leia mais no site www.macabeaedicoes.com.



Para o jovem leitor

A Nova Fronteira traz dois novos títulos da Coleção Jovem Leitor. “Conversa de passarinho e outras histórias” reúne 25 crônicas inéditas em livro, de autoria de Rachel de Queiroz, que foram publicadas na revista O Cruzeiro entre os anos 1940 e 1960. E “As laranjas iguais” tem 61 microcontos de Oswaldo França Junior, em textos que “transitam entre o absurdo e o real, revelando a beleza e a complexidade de situações do dia a dia com um toque de estranheza e reflexão”, segundo a divulgação. Podem ser boas leituras para jovens de todas as idades.

Brivaldo Campelo lança oitavo livro - Divulgação



Anamneses de um epilético

Novela que se passa no Recife, em Garanhuns, Frankfurt e Amsterdan, “Anamneses de um epilético” é o oitavo livro de Brivaldo Campelo, que já publicou, entre outros, “Memórias de Serafim” pela Cepe. Publicada em edição do autor, a nova obra pode ser adquirida por mensagem direta ao Facebook de Brivaldo Carneiro Campelo.



Concatenação

Entrou em pré-venda pela Minimalismos o novo livro de Diogo Santiago, “Concatenação”. Os primeiros 100 apoiadores da obra na campanha receberão não um, mas dois exemplares do livro. “A pré-venda viabiliza e muito o livro, valoriza o trabalho especial do autor e o esforço da editora em publicar livros em um tempo de alta de preços gráficos”, defende a editora no Instagram @m.inimalismos. Conheça o autor em @diogo.santiag.



Rubem Alves

O Selo Paidós da Planeta publica nova edição de “Pimentas”, do escritor e psicanalista Rubem Alves. A seleta de crônicas transita em abordagens da infância à morte, com a leveza conhecida do estilo do autor. Para ele, as ideias são como pimentas, incendiando o pensamento. Em uma época talvez de menos cinzas, Rubem Alves escreveu: “O mundo é muito bonito! Gostaria de ficar por aqui... Escrever é o meu jeito de ficar por aqui”.

