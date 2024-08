Novotel Recife Marina prioriza iluminação mais eficiente e que protege área de estuário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Complexo Porto Novo Recife, localizado no bairro de São José, trouxe uma abordagem inovadora de iluminação e integração paisagística, destacando a importância da sustentabilidade e do respeito à biodiversidade local. Este projeto, que inclui o Hotel Marina Recife e o Expo Center, foi desenvolvido com um foco específico na preservação do ecossistema do estuário próximo e na criação de uma ambiência acolhedora para os hóspedes.

A diretora criativa da Aviar Conceitos Criativos, Márcia Chamixaes, explica que o projeto de iluminação foi pensado para respeitar a fauna da região.

"Sob o ponto de vista do paisagismo, utilizamos fontes de iluminação mais amareladas na área externa, em vez de na fachada, para minimizar o impacto na biodiversidade local", diz. A área de estuário ao redor do complexo é uma zona ecologicamente sensível, e o cuidado com a iluminação foi um ponto chave para garantir que a fauna local não fosse perturbada.



“Toda intervenção e construção humana gera um impacto, seja ele positivo ou negativo. Em relação aos impactos que menos compreendemos ou sobre os quais temos menos controle, destacam-se os resíduos físicos, como a luminosidade, por exemplo, que pode alterar o relógio biológico de alguns animais. Durante o período noturno, a presença de luz artificial pode causar estresse, pois muitos vertebrados necessitam da ausência de luz para alcançar um maior relaxamento durante o sono. Portanto, é essencial considerar esses aspectos ao planejar e executar intervenções humanas no meio ambiente”, explica Maurício Dália, bacharel em Ciências Biológicas Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



ENERGIA EFICIENTE

Além de priorizar a preservação ambiental, o projeto também se destacou pelo uso de sistemas de iluminação energeticamente eficientes e de longa durabilidade. A escolha por fontes de LED, que oferecem uma iluminação direta em tonalidade branco quente, visa não apenas a eficiência energética, mas também o bem-estar dos hóspedes e a facilidade de manutenção.

"A luz é utilizada como um fator de bem-estar, tanto para os seres humanos quanto para a biodiversidade da região", afirma Márcia.



O bairro de São José, localizado no centro do Recife, abrange uma área de 3,26 quilômetros quadrados e, segundo o censo de 2010 do IBGE, abriga 8.688 moradores. Apesar dos números, é a história e a arquitetura do bairro que realmente se destacam. Com suas edificações antigas, becos e ruas estreitas, São José preserva o charme e a atmosfera do Recife Antigo, oferecendo um cenário rico em cultura e tradição.

Com isso, a arquitetura contemporânea do hotel e do centro de convenções, feitas em concreto, foi projetada para se integrar suavemente ao ambiente histórico, criando uma conexão visual que valoriza a arquitetura icônica do empreendimento sem destoar da paisagem noturna do centro do Recife.

A praça de acesso ao lobby, com iluminação up light e linhas de LED instaladas no piso, foi criada não apenas para receber visitantes, mas também para integrar a via pública à bacia do Pina, revelando uma paisagem deslumbrante. Internamente, o ambiente foi projetado para ser acolhedor e sofisticado, proporcionando a melhor experiência aos usuários e seguindo as diretrizes identitárias do grupo Accor.



“A iluminação projetada não apenas na orla, mas também nas áreas arborizadas da região, minimiza o estresse sobre as espécies que habitam essas áreas. Essa abordagem, portanto, não só promove a sustentabilidade, mas também foca na preservação da biodiversidade urbana”, comenta o biólogo.



“O Complexo Porto Novo Recife representa um marco na combinação de sustentabilidade, design de iluminação e respeito ao patrimônio histórico e ambiental, criando um espaço que convida visitantes e moradores a explorar e apreciar a beleza e a cultura do Recife”, finaliza Márcia.



NOVO HOTEL

O hotel, que será operado pela Atrio, administradora da rede francesa Accor, faz parte do complexo Porto Novo Recife e integra hotel de 299 apartamentos de padrão quatro estrelas, uma marina e centro de convenções.

A marina do complexo, construída pela empresa espanhola M3 Marinas, sediada em Barcelona, possui capacidade para atracar até 200 barcos. Ela deve atrair adeptos do turismo náutico de diversas regiões do Brasil e do exterior. O restaurante Bargaço, famoso pela culinária especializada em frutos do mar, vai inaugurar a nova operação Novotel, aproveitando localização e vista privilegiada.



Já o Recife Expo Center, primeiro centro de convenções da capital, integra o projeto e terá capacidade para até sete mil pessoas. Localizado nos armazéns 16 e 17, ao lado do hotel, o espaço para eventos está sendo erguido em uma área com cerca de oito mil metros quadrados. No total, foram investidos R$ 280 milhões.