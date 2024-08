Pernambuco sedia primeiro curso de Wood Frame do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco sedia entre os dias 13, 14 e 15 de setembro, em Aldeia, no Grande Recife, o primeiro curso de Wood Frame do Nordeste. Amplamente difundido há décadas na Alemanha, EUA, Canadá, Suécia e agora normatizado no Brasil, o método construtivo Wood Frame é indicado para edificações residenciais e comerciais e é baseado em estrutura de madeira de reflorestamento, devidamente tratada contra o ataque de cupins e apodrecimento.

De acordo com o engenheiro Maurício Gonçalves, "as vantagens da utilização do método são evidentes quando falamos de construção sustentável, de rápida execução e mínimo desperdício de material, além de proporcionar maior conforto térmico e acústico para as habitações".

O curso será ministrado pelo Prof André Moreira, profissional com 20 anos de experiência na carpintaria americana e milhares de alunos treinados no currículo, além de ocupar a vice-presidência da ABWF - Associção Brasileira de Wood Frame e a direção da Escola Mundo do Frame

Levando em conta os déficit de moradias e os prejuízos ambientais imputados à grande quantidade de resíduos gerados pelos métodos convencionais, a aposta em alternativas sustentáveis e industrializadas de construção deve ser a tônica do mercado da construção civil daqui para frente. Serão três dias intensos de conteúdo profissionalizante teórico e prático que entregará, ao final, a estrutura de uma mini casa.

SERVIÇO

LOCAL DO CURSO: Estr. de Aldeia, 8777 - Aldeia dos Camarás, Camaragibe - PE

DATAS: 13, 14 e 15 de setembro de 2024

CONTATO OFICIAL ESCOLA: (12) 98845-5198