Pernambucano Saulo Suassuna, da Molegolar, fala sobre marcas de luxo no Conecta Imobi

A proximidade do mercado imobiliário de marcas famosas e grifes renomadas, que assinam projetos de empreendimentos de altíssimo padrão para atraírem consumidores, é um dos temas a serem abordados na 11ª edição do Conecta Imobi.

O pernambucano Saulo Suassuna, CEO e fundador da Molegolar, startup nascida da tradicional construtora pernambucana Suassuna Fernandes, em 2013, está disseminando a economia do seu modelo construtivo de apartamentos em módulos no mercado imobiliário e subirá ao palco no dia 11 de setembro, às 13h50, para participar do painel “Co-branding imobiliário, estratégia de parceria entre construtoras e marcas de luxo”.

Recentemente seu escritório fez uma parceria entre a renomada empresa italiana de design de automóveis, Pininfarina, para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico de alto padrão.

O Conecta Imobi 2024 acontece nos dias 11 e 12 de setembro, em São Paulo, e promete avançar ainda mais na transformação do mercado, trazendo as últimas tendências e inovações do setor, por meio de capacitação acessível, relevante e com conteúdo personalizado.

Entre os convidados já confirmados estão:

João Carlos Martins - Pianista e maestro

Romeo Busarello - Advisor e investidor

Andressa Siqueira - Corretora de imóveis e criadora de conteúdo

Junior Borneli - CEO & Founder na StartSe

Ariane Palaoro - Sócia e diretora da Moni Netimóveis

Bruno Sindona - Fundador da Sindona Incorporadora

Caio Lobo - Diretor de Incorporações e Sócio da Mitro Construtora e Incorporadora

Danilo Igliori - Economista-chefe da Nomad e professor da FEA/USP

Marcia Dantas - Jornalista e apresentadora do SBT

Matheus Brilhante - CEO MB Group

Felipe Abramovay - Cofundador e CEO da Pilar

João Gondim - CEO da Alpha Inco

Tiago Oliveira - Diretor comercial da Venale Imobiliária

A lista com os demais participantes confirmados até o momento pode ser conferida no site: conectaimobi.com.br/.

SERVIÇO:

Conecta Imobi 2024

https: conectaimobi.com.br/

Data: Dias 11 e 12 de setembro de 2024, das 8h às 20h.

Local: Transamérica Expo Center - Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387. Jardim Dom Bosco. São Paulo.

Ingressos: conectaimobi.com.br/