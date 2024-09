Feirão imobiliário no RioMar traz oportunidades de imóveis no litoral nordestino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre os dias 30 de agosto e oito de setembro acontece a segunda edição Summer Beach Paulo Miranda. Com a participação de grandes construtoras, o evento oferece uma ampla gama de oportunidades para quem deseja investir, morar ou veranear no litoral nordestino. Ao todo, são mais de 50 mil empreendimentos, com unidades a partir de R$ 189 mil e ofertas de até R$ 7 milhões.

O feirão imobiliário oferecerá uma diversidade de opções com apartamentos de até seis quartos, casas, estúdios, flats, bangalôs e lotes, localizados em diversas áreas do litoral de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

MELHORES CONDIÇÕES E ESPECIALISTAS

Além das ofertas, os visitantes poderão usufruir de condições de pagamento diferenciadas, facilitando a concretização do sonho de adquirir um imóvel na praia.

Os visitantes poderão ainda conhecer as principais tendências do mercado imobiliário da região, com orientações de especialistas e acesso a informações detalhadas sobre os imóveis disponíveis. O evento conta com acesso gratuito e será realizado entre os dias 30 de agosto e 08 de setembro, na praça de eventos do Shopping RioMar, no piso L1 em frente a sorveteria Frissabor e ao lado do Restaurante Ruizito.