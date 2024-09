Fortaleza tem 'boom' de empreendimentos imobiliários e leva construtoras a novos mercados do NE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fortaleza está vivendo um momento de vitalidade no mercado imobiliário, com um crescimento impressionante de 62% no Valor Geral de Vendas (VGV) de unidades lançadas entre janeiro e junho de 2024. Se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando o VGV foi de R$ 1.063 bilhão, este ano alcançou a marca de R$ 1.717,7 bilhão, refletindo a força e a dinâmica do setor na capital cearense. Os dados são da pesquisa sobre o mercado realizada pelo Sinduscon Ceará. Este crescimento robusto é evidenciado pelo volume de lançamentos imobiliários que tem transformado a paisagem urbana de Fortaleza e proporcionado a construtoras a expansão para novos mercados, inclusive Pernambuco.

Nos primeiros seis meses do ano, a capital cearense viu o lançamento de 1.450 unidades no padrão econômico e 1.554 em outros padrões, totalizando 3.004 novos projetos. Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon, compartilha sua visão sobre o crescimento do mercado e as perspectivas para o futuro: "O crescimento notável do VGV em Fortaleza, que saltou 62% em comparação ao ano passado, é um reflexo claro da robustez e do otimismo no mercado imobiliário da cidade. Estamos empolgados com os lançamentos que irão ocorrer no segundo semestre de 2024. A expectativa é alcançar a marca de R$ 7 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), em 2024", afirma.

A Pramorar Brasil, uma das principais incorporadoras do Ceará, é uma das empresas que está preparando uma série de lançamentos de grande porte que prometem continuar impulsionando o mercado imobiliário no segundo semestre de 2024. Com um total de R$ 182 milhões em VGV, a empresa vai apresentar três novos projetos que contribuem para a elevação dos números do setor e também para trazer inovação e qualidade para o mercado.

O primeiro grande lançamento será o Mirage Guararapes, previsto para setembro de 2024. Localizado na Rua Vicente de Castro Filho, em Fortaleza, o empreendimento contará com 141 unidades residenciais distribuídas em 17 pavimentos e uma área total de 4.449,75 m². Desenvolvido em parceria com a BTB Engenharia e com design arquitetônico de Osvaldo Souza Arquitetos, o Mirage incluirá comodidades como piscina, espaço gourmet e academia. Logo em seguida, em novembro, Fortaleza receberá um novo projeto no bairro Aldeota.

EXPANSÃO PARA PERNAMBUCO

Com a trajetória consolidada em Fortaleza, a Pramorar Brasil se prepara para sua primeira grande expansão para fora do Ceará com o lançamento de um novo projeto em Pernambuco. Em outubro de 2024, a empresa lançará o The Link, um empreendimento localizado na Rua Arterial Oeste, em Caruaru, com 128 unidades residenciais e uma área total de 2.189,23 m². Este projeto faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida e contará com áreas comuns como salão de festas, academia e um rooftop com deck park e wine bar, projetado por Marabuco Arquitetos.

“Estamos entusiasmados com a fase de lançamentos que está por vir e com a nossa expansão para Pernambuco. A Pramorar Brasil está comprometida em oferecer empreendimentos que não só atendam às necessidades habitacionais, mas também elevem os padrões de qualidade e inovação no mercado. Com o OASY Habitat Club Guararapes e o projeto no bairro Aldeota, além de nossa estreia em Caruaru com o The Link, estamos prontos para fazer do segundo semestre de 2024 um marco para a nossa empresa e para o setor imobiliário”, destaca Fernando Castelo Branco, sócio-diretor da Pramorar Brasil.