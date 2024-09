Imóveis na planta: 4 dicas para garantir segurança no investimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O imóvel na planta é uma forma de realizar o sonho da casa própria. No entanto, advogado alerta para alguns cuidados na hora de fechar o negócio

A compra de um imóvel na planta é um marco importante para muitas pessoas, representando não só a realização de um sonho, como também um grande investimento financeiro.

No Brasil, o mercado imobiliário tem demonstrado uma forte recuperação nos últimos anos, com um crescimento significativo nas vendas de imóveis novos.

Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o ano de 2023 registrou um aumento de 32,6% nas vendas de imóveis residenciais, impulsionado principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida.

No entanto, esse tipo de aquisição, assim como qualquer grande investimento, envolve uma série de riscos que precisam ser levados em consideração, como por exemplo a escolha da construtora, o acompanhamento do projeto e a análise do contrato.

Como escolher uma boa construtora?

Com a crescente vendas de imóveis e agitação do mercado, é comum que surjam dúvidas na hora de escolher uma boa construtora, além da incorporadora.

A incorporadora é a empresa que idealiza o projeto, sendo responsável pela aquisição do terreno, pelos trâmites legais e pela viabilização da comercialização.

Já a construtora é a encarregada de executar a obra, desde a fundação até a entrega das chaves. “Embora as funções de incorporadora e construtora possam ser desempenhadas pela mesma empresa, em muitos casos, elas são entidades diferentes. Entender essa diferença é essencial para que o comprador possa avaliar corretamente o histórico e a reputação de ambas as partes envolvidas”, explica Paulo Akiyama, advogado especialista em direito civil.



Pesquisar o histórico de ambas as empresas e verificar se há registros de reclamações deve ser a primeira ação do comprador, espcialmente para quem irá utilizar crédito para financiamento.

Esse levantamento pode ser feito por meio de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, em sites especializados e até em redes sociais.

Análise detalhada do contrato

O contrato de compra e venda é o documento que formaliza a aquisição do imóvel e, por isso, deve ser analisado com bastante cuidado.

Em muitos casos, trata-se de um contrato de adesão, que oferece pouca margem para modificações por parte do comprador. “Por isso, é essencial analisar todas as cláusulas, especialmente aquelas que tratam dos prazos de entrega, condições de pagamento e multas em caso de descumprimento”, alerta o advogado.

O contrato também deve prever as condições para substituição de materiais ou acabamentos, pois o comprador tem o direito de ser informado e de aprovar qualquer alteração, especialmente se houver diminuição na qualidade.

Acompanhamento da obra e cumprimento dos prazos



Uma das principais preocupações de quem compra um imóvel na planta é o cumprimento dos prazos. O atraso na entrega do imóvel pode gerar uma série de problemas para o comprador, desde o planejamento financeiro até a necessidade de um local provisório para morar.

Por isso, acompanhar de perto o andamento da obra é fundamental. Visitar o canteiro de obras, sempre que possível, e exigir que a construtora siga o cronograma estipulado em contrato são formas de garantir que tudo ocorra conforme o previsto.

Direitos do consumidor em caso de atrasos

Caso o prazo de entrega do imóvel seja descumprido, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante direitos importantes ao comprador:

Rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos;



Aceitação de uma nova data de entrega, com compensação financeira;



Compensações podem incluir multas e indenizações por danos morais e materiais.

"Se o prazo de entrega estipulado em contrato for ultrapassado, o comprador pode optar pela rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, ou aceitar uma nova data de entrega, sendo compensado financeiramente, o que pode incluir multa e indenização por danos morais e materiais", afirma Paulo.

Esse tipo de proteção é fundamental para que o comprador tenha segurança jurídica em uma transação de alto valor.

Além disso, a possibilidade de ser ressarcido de forma integral ou de ser indenizado garante que o investimento não seja perdido em caso de problemas com a construtora.