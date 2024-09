Com Morar Bem e mudanças no MCMV, financiamentos habitacionais via Caixa saltam 46,6% em Pernambuco

No primeiro semestre de 2024, as contratações chegaram a R$ 4,4 bilhões, ao passo que no mesmo período de 2023 estavam em R$ 3 bilhões

Em um ano, as contratações de financiamentos habitacionais pela Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) saltaram 46,6%. O avanço expressivo é justificado pelas mudanças feitas no programa Minha Casa Minha Casa Minha, além do programa habitacional estadual Morar Bem PE.

Em números, no primeiro semestre de 2024, as contratações chegaram a R$ 4,4 bilhões, ao passo que no primeiro semestre do ano passado, os valores estavam em R$ 3 bilhões. Os dados foram apresentados por gestores da Caixa na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).

ENTRADA GARANTIDA E MCMV

A modalidade Entrada Garantida, do Morar Bem, que subsidia a entrada de imóveis em até R$ 20 mil ajudou a impulsionar a contratação de recursos via FGTS com o estímulo à compra de imóveis que se enquadram nas faixas 1 e 2 do MCMV. Ao todo, os pernambucanos contrataram R$ 2,87 bilhões no semestre passado. No SBPE, o montante chegou a R$ 1,51 bilhão. Foram 18 mil unidades financiadas no período via as duas fontes de recursos.

Além do Morar Bem, o MCMV também expandiu seu teto para imóveis de até R$ 350 mil, o que trouxe para o guarda-chuva do FGTS unidades que tradicionalmente não se enquadravam no programa e não podiam ser acessadas com recursos do FGTS, influenciando no aumento das contratações. Só via FGTS, foram financiadas 14 mil unidades habitacionais em Pernambuco, via Caixa, nos primeiros seis meses deste ano.