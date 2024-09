Jardins Life Center: Boa Viagem ganha novo mall em complexo luxuoso de uso misto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (13), o Grupos Evipar e a Rio Ave apresentam o projeto de um mall que vai compor um o novo empreendimento de uso misto, residencial e comercial que chega a Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Com conceito inovador, o Jardins Life Center é um compacto centro de compras, com foco em conveniência e bem-estar, que ficará anexo às duas torres do Residencial Jardins Ângela Vieira.

Em uma área total de 6.000 metros quadrados, o espaço contará com a praticidade de ter um mix de moradia e conveniências, com operações exclusivas de saúde, bem-estar e gastronomia. Tudo em um só lugar.



O centro de serviços premium será operado pela Evipar, que participou de todo o desenvolvimento do empreendimento junto com a Rio Ave. O investimento é de aproximadamente R$ 50 milhões.

USO MISTO

O empreendimento reforça soluções para as necessidades modernas do urbanismo. Em seu conjunto, o Jardins Ângela Vieira possui já nas fachadas diferenciais que aliam beleza a bem-estar e sustentabilidade, empregando a arquitetura biofílica, explorando a luz natural e a eficiência energética. O mall do Jardins Life Center tem interiores de Romero Duarte e projeto de arquitetura especializado em mix comercial assinado pelo arquiteto Fernando Guerra.

O mall Jardins Life Center, assim com o residencial Jardins Ângela Vieira, será erguido no coração de Boa viagem, onde funcionou a academia Performance. O Jardins Life Center terá espaços para um mix de operações comerciais, com área bruta locável (ABL) de 4,4 mil metros quadrados, aberto ao público em geral e com acesso exclusivo para os moradores das duas torres residenciais de alto padrão.

“Estamos bem felizes com o resultado final deste projeto, que desenvolvemos a partir de muitas pesquisas no Brasil e no exterior, usando como referências alguns empreendimentos que adotam os mesmos conceitos de uso misto, com moradia e serviços harmonizados, que buscamos oferecer neste empreendimento”, explica Marcelo Vieira, Diretor Executivo da Evipar Empreedimentos.

Entre as inovações do mall, lojas dentro do conceito de wallmarket, lobby, espaço gastronômico, edifício garagem com capacidade para 100 automóveis, além de terraço e rooftop com vista panorâmica. Inspirado na sinergia entre elementos naturais e urbanos, o mall contará com um condomínio ecoeficiente, privilegiando o uso racional e consciente de água, energia renovável, telhado verde e fachadas com vidros de alta performance. Outro diferencial é a localização privilegiada.

“O Jardins Life Center estará localizado em uma posição privilegiada de Boa Viagem, numa área de confluência de serviços como escolas, clínicas e lojas, além de grande fluxo de passantes e perto de tudo”, diz Marcelo Vieira.



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL

O Jardins Ângela Vieira busca ser um edifício que reúne tecnologia e sustentabilidade em uma proposta inovadora para o bairro de Boa Viagem. O empreendimento como um todo terá cerca de 25 mil metros quadrados de área construída, sendo nove mil metros quadrados de área comum. A estimativa é de

gerar para o mercado da construção civil 250 empregos diretos durante a obra e em torno de 1250 empregos indiretos, decorrentes da cadeia produtiva. O VGV estimado é da ordem de R$ 274 milhões.

O projeto do residencial prima pelo conceito de integração da construção com a natureza, trazendo para fazer parte da casa, o verde e elementos naturais, uma característica presente nos projetos de Greg Bousquet. São 87 unidades distribuídas em uma torre com dois acessos sociais exclusivos.

As unidades se apresentam em cinco tipologias, sendo 85 unidades de apartamento tipo e metragem variando de 142m2 a 172m2, e dois apartamentos duplex com metragens de 271m2 e 313m2. As unidades de 142 m2 e de 145m2 têm 3 suítes, e as unidades de 172m2 e as coberturas, têm 4 suítes.