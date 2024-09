IMOBILIÁRIAS: maioria das mulheres corretoras são autônomas e prezam pela flexibilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em relação ao perfil dessas profissionais, de acordo com a pesquisa, mais da metade faz parte da geração X (59%), com média de idade de 52 anos

O DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX, anunciou os resultados da pesquisa Raio-X da Corretora de Imóveis, que tem como principal objetivo mapear o perfil de pessoas que se identificam como mulheres e trabalham como corretoras. Apresentado com exclusividade durante o Conecta Imobi 2024, principal ponto de encontro do mercado imobiliário, o levantamento apurou que 70% das profissionais entrevistadas atuam de forma autônoma, sendo que o tempo médio ao qual se dedicam a essa ocupação é de 10 anos.

De acordo com as respostas, 76% das entrevistadas atuam somente como corretoras. Entre as 24% que têm mais de uma profissão, 33% justificam ser por conta da estabilidade financeira ou necessidade de complementar a renda, enquanto 21% dizem ser pelos vínculos entre as ocupações. Sobre os motivos que as levaram a se tornar corretoras, a maioria sinalizou ter sido influenciada pela flexibilidade (56%), pelo interesse pela profissão (52%), pela independência (50%) e pelo retorno financeiro (45%).

“As respostas coletadas pelo Raio-X da Corretora de Imóveis apontam que muitas profissionais prezam pela gestão do próprio tempo, tanto que 70% das entrevistadas são autônomas e mais da metade foi atraída pela flexibilidade e independência da profissão. Essas motivações também vão ao encontro de um dos aspectos apontados como dificuldade das profissionais, que é justamente conciliar trabalho e vida pessoal”, afirma Gabriela Domingos, especialista em Inteligência de Mercado no Grupo OLX.

PERFIL DAS CORRETORAS

Em relação ao perfil dessas profissionais, mais da metade faz parte da geração X (59%), com média de idade de 52 anos. A maioria das respondentes declara-se casada (55%), com filhos (74%) e pertencente à classe B (51%). A escolaridade mais apontada é o ensino superior (82%).

A média de visitas e atendimentos realizados por elas é de até dez por semana. Já as principais ferramentas utilizadas são WhatsApp (80%), anúncios pagos (67%) e Instagram (62%). O estudo também revelou que 66% das entrevistadas estão na região Sudeste, sendo a maioria dos estados de São Paulo (45%) e Rio de Janeiro (16%). O Nordeste aparece em segundo, com 16%, com a Bahia (9%) liderando e assumindo a terceira posição geral entre os estados. Além disso, 59% de todas as participantes do levantamento moram nas capitais de seus respectivos estados.

Metodologia

O levantamento foi realizado pelo DataZAP por meio de questionário online estruturado com público corretor que se identifica com o sexo feminino, entre 01 e 16/07/2024. Foram coletadas 116 entrevistas no total, com participantes com idade a partir de 18 anos e provenientes de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 9,1 p.p. para o total da amostra.