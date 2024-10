Emprego na construção civil: PE tem aumento de 440% nas vagas; veja onde estão oportunidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em alta, a Construção Civil registrou no período de janeiro a julho de 2024 um saldo de 6.027 na geração de postos de trabalho formais em Pernambuco. Esse resultado correspondeu a 250,8% de crescimento em relação ao mesmo período de 2023, enquanto em comparação do mês de julho de 2024 com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 440,7%, embora tenha registrado uma queda de 5,9% na comparação com o mês de junho deste ano.

Os resultados de 2024 são avaliados de acordo com as atividades que compõem a Construção Civil, em termos percentuais. Nesse comparativo, contribuíram para o resultado geral (grandes atividades), a Construção de

Edifícios, que teve a participação de 55,5%, as Obras de Infraestrutura, com 12,1%, e os Serviços especializados para construção (32,4%).

ONDE ESTÃO OS EMPREGOS

Na primeira atividade, a maior participação foi a própria Construção de Edifícios (48,6%), enquanto na segunda atividade a principal participação foi Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras de

Artes Especiais (13,5%). Na terceira atividade, os destaques foram para Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções (10,9%) e Outros Serviços Especializados para Construção (16,2%).



O desempenho da Construção Civil em Pernambuco, nos sete primeiros meses de 2024, sinalizou uma boa recuperação para o setor, diante de um fraco desempenho no mesmo período anterior, quando foram registrados vários saldos negativos (desligamentos maiores que admissões), principalmente em todos os componentes das Obras de Infraestrutura.



O resultado do emprego formal em 2024 é refletido pelos números da Construção Civil no Produto Interno Bruto – PIB / Valor Adicionado Bruto – VAB setorial do estado, divulgados recentemente pela Agência CONDEPE/FIDEM. No primeiro semestre de 2024 o PIB estadual cresceu 3,4% e o VAB da Construção Civil 1.7%