Preço de imóveis: veja as cidades mais valorizadas em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No último mês, variação dos preços apresentou desaceleração no Brasil, mas ainda assim ficou acima de índice como o IPCA e IGPM no período

Calculado a partir do comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, o Índice FipeZAP registrou um aumento de 0,71% em setembro/2024, desacelerando marginalmente em relação à variação observada nos dois meses anteriores (+0,76%). Comparativamente, o incremento foi relativamente maior entre imóveis com três dormitórios (+0,76%), ao passo que unidades com quatro ou mais dormitórios apresentaram a menor valorização mensal (+0,66%). No último mês, o IGP-M/FGV exibiu uma inflação de 0,62%, enquanto a prévia do IPCA/IBGE de setembro, dada pelo IPCA-15, indicou um aumento médio de 0,13% nos preços ao consumidor.

Individualmente, a alta nos preços abrangeu 54 das 56 cidades acompanhadas pelo Índice FipeZAP de

Venda Residencial, incluindo as 22 capitais contempladas: Aracaju (+2,10%); João Pessoa (+1,94%); Porto Alegre (+1,79%); Salvador (+1,67%); Campo Grande (+1,44%); Manaus (+1,20%); Curitiba (+1,13%); Belém (+1,12%); Fortaleza (+1,10%); Belo Horizonte (+1,06%); Goiânia (+1,05%); Vitória (+1,03%); São Luís (+0,89%); Natal (+0,73%); Florianópolis (+0,68%); Cuiabá (+0,62%); Recife (+0,56%); São Paulo (+0,53%); Teresina (+0,37%); Rio de Janeiro (+0,29%); Brasília (+0,09%); e Maceió (+0,01%).

INDICADORES NO ANO E EM 12 MESES

No ano, até setembro, o Índice FipeZAP de Venda Residencial acumula uma valorização de 5,88% no ano, resultado que se manteve acima da variação dos preços da economia, segundo o IGP-M/FGV (+2,64%), assim como da inflação ao consumidor (+2,99%) considerando os resultados do IPCA no ano até

agosto e o IPCA-15 de setembro/2024. Em termos geográficos, a alta acumulada nos preços na balanço parcial de 2024 foi compartilhada por 55 das 56 cidades monitoradas, incluindo todas as 22 capitais já mencionadas: Curitiba (+14,19%); João Pessoa (+13,26%); Salvador (+12,92%); São Luís (+10,18%); Goiânia (+9,96%); Belo Horizonte (+9,16%); Natal (+8,57%); Fortaleza (+7,91%); Belém (+7,72%); Cuiabá (+7,68%); Aracaju (+7,66%); Florianópolis (+7,56%); Maceió (+6,03%); Recife (+6,01%); Vitória

(+5,30%); São Paulo (+4,97%); Porto Alegre (+4,32%); Manaus (+3,70%); Brasília (+3,31%); Rio de Janeiro (+2,32%); Teresina (+0,42%); e Campo Grande (+0,08%).

Em 12 meses, o Índice FipeZAP registrou uma valorização acumulada de 7,15%. Entre as capitais, os destaques são: : João Pessoa (+17,00%); Curitiba (+16,27%); Goiânia (+14,80%); São Luís (+14,06%); Salvador (+12,30%); Natal (+11,54%); Belo Horizonte (+11,33%); Florianópolis (+9,80%); Maceió (+9,22%); Aracaju (+8,52%); Fortaleza (+8,45%); Manaus (+7,75%); Cuiabá (+7,68%); Recife (+7,49%);

Belém (+7,21%); Porto Alegre (+6,33%); Vitória (+5,99%); São Paulo (+5,97%); Brasília (+4,41%); Campo Grande (+2,76%); Rio de Janeiro (+2,68%); e Teresina (+1,85%).

PREÇO DO METRO QUADRADO

O preço médio calculado no âmbito do Índice FipeZAP foi de R$ 9.208/m². Imóveis residenciais com um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado (R$ 10.898/m²), contrastando com o menor valor identificado entre unidades com dois dormitórios (R$ 8.257/m²). Florianópolis (SC) apresentou o valor médio por metro quadrado mais elevado na amostra do mês (R$ 11.604/m²), sendo seguida por: Vitória (R$ 11.500/m²); São Paulo (R$ 11.205/m²); Curitiba (R$ 10.357/m²); Rio de Janeiro (R$ 10.208/m²); Brasília (R$ 9.289/m²); Belo Horizonte (R$ 9.084/m²); Maceió (R$ 8.803/m²); Recife (R$

8.041/m²); Goiânia (R$ 7.820/m²); Fortaleza (R$ 7.773/m²); São Luís (R$ 7.540/m²); Belém (R$ 7.258/m²); Porto Alegre (R$ 6.969/m²); João Pessoa (R$ 6.754/m²); Manaus (R$ 6.751/m²); Salvador (R$ 6.565/m²); Cuiabá (R$ 5.954/m²); Natal (R$ 5.616/m²); Campo Grande (R$ 5.548/m²); Teresina (R$ 5.497/m²); e Aracaju (R$ 4.885/m²).