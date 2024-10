Exposição "Praças de Burle Marx: A Arte do Paisagismo" celebra o legado do arquiteto e urbanista no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mostra inédita celebra o legado de Burle Marx no Recife com fotografias premiadas de suas emblemáticas praças na capital pernambucana

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE) inaugura, no dia 10 de outubro, às 18h, a exposição "Praças de Burle Marx: A Arte do Paisagismo", na Torre Malakoff, localizada na Praça do Arsenal, no Recife Antigo. A mostra, que vai até o dia 25 de outubro, destaca a relevância das obras do renomado arquiteto e urbanista Roberto Burle Marx, cuja trajetória transformou a paisagem urbana de diversas cidades, incluindo o Recife.



A exposição faz parte das comemorações da Semana Burle Marx, instituída pela Lei Municipal nº 17.571, de 27 de outubro de 2009, e integra as ações da 17ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco. As fotografias expostas são resultado do concurso "Praças de Burle Marx: A Arte do Paisagismo em Fotografia", promovido pelo CAU/PE em 2024. O concurso convidou profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo a registrar a beleza e a importância das praças projetadas por Burle Marx no Recife, com foco em sua integração com a natureza e o impacto no espaço urbano.

"Roberto Burle Marx soube traduzir a identidade brasileira em suas obras, sempre valorizando nossa biodiversidade e promovendo espaços de convivência e lazer que se integram ao ambiente urbano. Esta exposição reafirma nosso compromisso em preservar e valorizar esse legado, além de estimular a apreciação pública dessas intervenções que transformaram o Recife", garante o presidente do CAU/PE, Roberto Salomão, e reforça que a exposição é uma “oportunidade de homenagear a obra de um dos maiores paisagistas do século XX”.

Histórico do concurso e jurados

Realizado entre os dias 15 e 25 de julho de 2024, o concurso de fotografia buscou estimular o olhar para as intervenções urbanísticas e paisagísticas de Burle Marx, destacando seu papel no cenário arquitetônico de Pernambuco. O júri, composto pela arquiteta Julianna Santos (CAU/PE), pela professora Ana Rita Carneiro Ribeiro (Laboratório de Paisagem da UFPE) e pelo fotógrafo Bruno Wanderley Lima, selecionou as melhores fotografias, que agora compõem a exposição.

“As praças projetadas por Burle Marx no Recife não são apenas espaços de lazer, mas verdadeiros patrimônios culturais que influenciaram gerações de arquitetos e urbanistas. Esta exposição busca celebrar essa herança, além de inspirar novos olhares sobre o paisagismo urbano e a preservação ambiental", pontua a arquiteta do CAU/PE, Julianna Santos, responsável pela curadoria da exposição.

Vencedores do concurso e suas fotografias



As três melhores fotografias selecionadas evidenciam a integração harmoniosa entre natureza e urbanismo proposta por Burle Marx. O primeiro lugar foi conquistado por Sthefany Virgínia Santos de França Lima, com uma fotografia da Praça Euclides da Cunha, localizada no bairro da Madalena. O segundo lugar ficou com Camila Regina de Araújo, que registrou a Praça de Casa Forte. Já o terceiro lugar foi concedido a Marcela Paiva Santos Gusmão, pela fotografia da Praça Maciel Pinheiro, localizada no bairro da Boa Vista.

Serviço

Abertura da exposição: 10 de outubro, às 18h

Encerramento: 25 de outubro, às 17h

Local: Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Recife