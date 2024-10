Prêmio Destaques do Ano - ACOMAC-PE reconhece personalidades do comércio de materiais de construção em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Prêmio Destaques do Ano - ACOMAC-PE, promovido pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Pernambuco, reconheceu, nesta terça-feira (15), personalidades, empresários e empresas que contribuem para o crescimento da economia do Estado de Pernambuco. Foram agraciados no evento a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o empresário Carlos Aurélio de Carvalho Nunes (Carlinhos da Tupan), Presidente do Grupo Tupan, como “homenageado do setor”; e Pedro Ivo Viana Moura, Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Viana e Moura, na categoria “Personalidade do Ano”.

Realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado de Peranambuco (Fiepe), a cerimônia também concedeu premiações para as categorias indústria, atacado, home center, representante comercial e para lojas dos polos regionais - Grande Recife Sul, Grande Recife Norte, Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão.

Reconhecimento

Para Carlos Portela, Presidente da ACOMAC-PE, o evento é fundamental para o reconhecimento dos que se dedicam ao setor. “Quem trabalha, investe e colabora merece ser reconhecido. E nada melhor do que agraciar empresários e empresas que tanto fazem pelo desenvolvimento e pelo crescimento econômico de Pernambuco”, comentou.

De acordo com Carlito Lira, Presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE) e Vice-Presidente de Expansão da Associação Nacional de Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), a premiação representa a força do setor em Pernambuco. “Instituir esse Prêmio é muito importante, pois podemos reconhecer os valores da Região Nordeste, com seu mercado importante, em termos nacionais, bem como os relevantes nomes que compõem esse segmento no Estado”, afirmou.