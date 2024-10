Iquine chega aos 50 anos apostando em mais tecnologia com novo Centro de Pesquisa e Inovação em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Terceira maior empresa do segmento de tintas no País, 100% brasileira, e líder nas regiões Norte e

Nordeste, o Grupo Iquine chega a meio século de vida projetando novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento na sua fábrica em Pernambuco. No primeiro semestre de 2025, a empresa pretende inaugurar o seu novo Centro de Pesquisa e Inovação, na área da sua unidade fabril em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De investimento ainda incerto, em parceria com a Finep (agência público de fomento à inovação), o centro expande a área de P&D já existente na Iquine, cujo norte, na disputa de um mercado com ampla concorrência, é desenvolver produtos com maior garantia de qualidade e características próprias para as necessidades dos mais diversos mercados. "Queremos fazer tecnologia, desenvolver produtos com nova funcionalidade e desempenho", diz o CEO da Iquine, Eduardo Moretti.

Atualmente com 750 colaboradores, a Iquine detém um portfólio de mais de 5 mil cores e mais de 2 mil SKU’s (Unidades de manutenção de estoque), atendendo mais de 8 mil clientes dos mais diversos segmentos, desde a construção civil até a indústria, espalhados em 20 mil pontos de vendas. A produção anual é de 220 milhões de litros de tintas.

Ainda em franco crescimento, o mercado brasileiro de tintas espera um crescimento da ordem dos 4,5% este ano, o que pode levar o País ao patamar de quarto maior mercado produtor do mundo. Atualmente, é o quinto, com 1,95 bilhão de litros produzidos, atendendo um consumo per capta de 8,5 litros.

Com capacidade de ampliar a demanda do mercado nacional, a Iquine aposta no desenvolvimento de novas tecnologias para oferecer soluções ainda mais segmentadas no que diz respeito a tintas, com características físicas e químicas específicas, prezando pela sustentabilidade.

“Nosso maior orgulho é sermos reconhecidos pelos valores, pelo cuidado com as pessoas e pelo comprometimento com a qualidade e inovação dos nossos produtos. Não há dúvidas de que a cultura

empresarial criada pelo meu pai, baseada em honestidade, simplicidade e respeito, segue sendo o motor da nossa atuação e crescimento”", comenta o presidente do Conselho de Administração do Grupo Iquine, Alan Souza.

LIVRO PARA COLORIR OS 50 ANOS

Como parte da comemoração dos 50 anos, a Iquine lança o livro “As Cores da Transformação”, que reúne relatos de 50 pessoas impactadas pelos produtos e pela atuação cultural e social da marca. Esses registros ajudam a contar a história da empresa sob diversas perspectivas e a dar a dimensão do crescimento da companhia.

“O legado do senhor Delino segue inspirando futuros empreendedores e profissionais do setor. Com 70 anos de profissão, ele é o mais longevo profissional do setor ainda em atividade. O impacto do propósito dele e da

marca de levar cores às vidas das pessoas agora está expresso por meio dessas 50 histórias contadas por pessoas que, por meio dos produtos e das estratégias da companhia, tiveram suas vidas impactadas pela Iquine e hoje fazem parte da nossa história”, ressalta a gerente de Marketing, Magaly Marinho.

Fundada como Tintas Iquine em fevereiro de 1974, no Polo Industrial de Jaboatão dos Guararapes (Grande Recife), o Grupo Iquine se transformou em um dos maiores do Brasil. As operações do Grupo Iquine foram ampliadas com a aquisição das Tintas Hidracor, em Outubro de 2020 (Resiq e DAS também são marcas do grupo). Atualmente, a Iquine possui capacidade de produção de 220 milhões de litros por ano, somadas as três unidades fabris, sendo duas localizadas no estado do Ceará (em Maracanaú e Acarape) e uma em Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes).