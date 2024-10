No Grande Recife, 6 mil imóveis com parcelas a partir de R$ 385 e entrada paga pelo Estado. Saiba onde encontrar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na Região Metropolitana do Recife, um feirão reúne 6 mil ofertas de imóveis residenciais com parcelas equivalentes ou menores ao valor geralmente pago no aluguel e mais R$ 20 mil de estrada pagos pelo Estado de Pernambuco. Com oportunidades focadas diretamente na parcela da população que recebe até dois salários mínimos, o Feirão Morar Bem é a chance para, em um só lugar, a população do Grande Recife conferir imóveis entre R$ 190 mil e R$ 220 mil inclusos no Programa Minha Casa, Minha Vida e na modalidade Entrada Garantida, com subsídio estadual.

Na prática, quem tem renda de até dois salários mínimos e vai comprar seu primeiro imóvel terá um abatimento de R$ 75 mil (R$ 55 mil do MCMV e R$ 20 mil do Morar Bem - Entrada Garantida) - o que faz com que seja possível pagar parcelas a partir de R$ 385 sem precisar juntar um valor alto para dar de entrada.

“Esta feira traz todos os agentes que podem realizar a compra de um imóvel. Estão aqui reunidos o pessoal do financiamento da Caixa, governo do Estado e construtores, o que dá toda a garantia e agilidade para quem quer comprar a casa própria”, explicou o CEO da Exata Engenharia, Guilherme Correia de Carvalho, durante debate realizado pela Rádio Jornal direto do feirão.

Os apartamentos no Minha Casa, Minha Vida, diferente do que muitas pessoas pensam, não se tratam de habitacionais. No feirão, imóveis com dois quartos, área de lazer, piscina, vaga de garagem, em condomínio fechado, estão sendo ofertados.

Debate da Rádio Jornal reuniu representantes da Caixa, Cehab e Exata Engenharia no Feirão Morar Bem - GUGA MATOS/ JC IMAGEM

“A caixa é a maior operadora nacional do MCMV. O programa tem várias faixas, atendendo à população desde os mais vulneráveis, através da faixa 1, com 95% de subsídio, com parcela de R$ 80, até as outras faixas, que atendem renda de até R$ 8 mil. Aqui neste evento, a população com até 2 salários mínimos recebe incentivo de até R$ 55 mil, de acordo com a renda”, assegura o superintendente de redes da Caixa no Recife, Marcelo Maia.

Para ele, a grande dificuldade do brasileiro para ter seu primeiro imóvel, de fato, é a entrada. “O programa com taxa de juros reduzida, a parcela cabe no bolso. Mas a grande dificuldade é o pagamento da entrada. Aqui em pernambuco é especial, porque temos o Morar Bem - Entrada Garantida, que coloca um adicional de R$ 20 mil, deixando que o cliente adquira o imóvel sem pagar entrada, pagando pagando a parcela que cabe no bolso, compatível ou menor que a do aluguel”, explica Maia.

Dentro do MCMV, a taxa de juros das parcelas varia de 4,25% a 8,16% ao ano, de forma fixa, sem mais acréscimos na parcela. É a chance de comprar apartamento com taxa fixa de juros, com desconto de R$ 55 mil e sem pagar entrada, aproveitando também o programa do Governo de Pernambuco.

“O programa Morar Bem é voltado para quem tem renda de até dois salários mínimos. Dentro da feira, temos condições especiais, onde construtoras estão dando descontos além do subsídio de 75 mil. Temos imóveis a partir de R$ 165 mil”, adianta o diretor presidente da Cehab, Paulo Lira. “Quem tem subsídio de R$ 75 mil, vai financiar R$ 90 mil daquele imóvel. Temos imóveis com parcelas a partir de R$ 385 , com todas essas condições no feirão”, ressalta.

ONDE ESTÃO AS OFERTAS DE IMÓVEIS

Para ver de perto as ofertas citadas, basta conferir os standes da Feira Morar Bem, no Shopping Recife, na Zona Sul da capital pernambucana ou no Paulista NorthWay Shopping, na cidade de Paulista. A feira acontece até o domingo (20), seguindo o horário de funcionamento dos centros de compras. A expectativa é movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios com a compra da casa própria no feirão.