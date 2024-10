Imóveis no Centro: PCR oferece chance de renegociar débitos e regularizar documentações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante esta terça-feira (22) e quarta-feira (23), das 14h às 19h, no salão de eventos da CasaCor, no Edifício Palazzo Itália, a Prefeitura do Recife, sob a coordenação do Gabinete do Centro, oferece um pool de serviços para os proprietários de imóveis dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José que precisam destravar suas documentações e concretizar seus negócios.

Ao todo, são mais de 10 órgãos reunidos, como a Secretaria de Finanças, Sebrae, Cartório de Notas, Cartório de Imóveis,DPPC/ICPS, IPHAN, entre outros. Serão oferecidos diversos serviços em parceria com órgãos públicos e entidades. O Cartório Andrade Lima orientará sobre o registro de imóveis, regularização imobiliária, escrituras, inventários, doações, instituição de usufruto e demais atos notariais.

“A regularização imobiliária do Centro é importante para a cidade, é de interesse do poder público, do comércio local e também dos moradores, que poderão perceber nova vida em uma região com potencial e vocação para negócios, moradia, turismo e entretenimento”, ressaltou o tabelião titular do Cartório Andrade Lima - 1º Ofício de Notas do Recife, Filipe Andrade Lima.

REGULARIZAÇÃO

Na ocasião, os empreendedores poderão tirar dúvidas, negociar débitos com IPTU, por exemplo, receber orientação sobre como conseguir incentivos ou isenções fiscais, alvarás, licença do IPHAN, dos Bombeiros, entre tantas outras oportunidades. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo www.sympla.com.br/evento/atende-recentro/2680025.