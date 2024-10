Primeira edição da Feira de Imóveis Morar Bem gera mais de R$ 110 milhões em negócios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com mais de seis mil opções de imóveis oferecidas por quinze construtoras, a feira proporcionou a realização do sonho da casa própria

A primeira edição da Feira de Imóveis Morar Bem, realizada neste último final de semana (18 a 20) nos shoppings Recife e Paulista North Way, gerou mais de R$ 110 milhões em negócios. O evento teve mais de seis mil atendimentos e resultou na compra de dezenas de imóveis com o subsídio de R$ 20 mil do programa Morar Bem - Entrada Garantida, do governo do Estado.

Com mais de seis mil opções de imóveis oferecidas por quinze construtoras, a feira proporcionou a realização do sonho da casa própria para muitos pernambucanos. "Fechamos a feira com um sentimento de realização. Habitação tem sido uma das prioridades na gestão da governadora Raquel Lyra. Nosso trabalho é garantir acesso à moradia e foram mais de 500 famílias que neste fim de semana realizaram a compra da sua casa própria", comemorou Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.

Para as construtoras participantes, o evento foi significativo, gerando um grande volume de negócios e um movimento intenso nos estandes. "Acredito que a feira foi um sucesso, com vendas e cadastros acontecendo a todo momento. Foi super importante para nós enquanto construtora", destacou Bruno Cantalupo, gestor comercial da construtora Batista Leal.

Pernambuco foi o primeiro Estado do Norte e Nordeste a subsidiar a entrada para a compra da casa própria das famílias que não possuem um imóvel. Com o Morar Bem, Pernambuco passou a ter uma política para habitação, com recursos garantidos no orçamento público. O Plano Plurianual (PPA) aprovado em 2023 prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão até 2027 na área. Essa verba cria um estímulo para a construção de 40 mil novas unidades habitacionais.