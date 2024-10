CAU/PE promove palestras para profissionais e estudantes de arquitetura na Casa Cor Pernambuco 2024

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE) promove ações durante a Casa Cor Pernambuco 2024, reafirmando seu compromisso com a promoção e valorização da arquitetura e urbanismo no estado. Durante o evento, que acontece no icônico Edifício Palazzo Itália, no Bairro do Recife, o CAU/PE promove palestras, bate-papos e encontros voltados para profissionais e estudantes, com foco no diálogo e troca de experiências entre diferentes gerações de arquitetos e urbanistas.

Nos dias 23 e 31 de outubro, a programação do CAU/PE na Casa Cor inclui o II Encontro de Estudantes de Arquitetura, com palestras de profissionais atuantes na área da arquitetura de interiores e de ensino e formação no estado. No dia 23 de outubro, serão três palestras voltadas para estudantes de Arquitetura e Urbanismo, abordando temas como precificação de serviços, processo criativo e o dia a dia de um escritório de arquitetura. No dia 31 de outubro, haverá um debate focado no retrofit e sua importância para a reabilitação de edifícios e áreas urbanas de interesse histórico-cultural.

REVITALIZAÇÃO DO RECIFE

O CAU/PE também colabora com o processo de revitalização urbana do centro do Recife, e em parceria com a Prefeitura do Recife, participa de dois dias de atividades no Atende Recentro, uma iniciativa do programa Recentro, voltada para a recuperação e ocupação de imóveis no centro da cidade. No evento, realizado no bairro do Recife, equipes da Prefeitura prestam orientações a empreendedores e investidores.

Desde 2021, mais de 350 empreendimentos voltados para a área central do Recife já receberam licenciamento, com investimentos privados de cerca de R$ 400 milhões. A participação do CAU/PE nesse evento em parceria com o Recentro contribui para o compartilhamento de informações técnicas, incentivando a recuperação de imóveis e a ocupação sustentável do centro histórico, em linha com o compromisso do Conselho em promover boas práticas na arquitetura e urbanismo.

"Estar presente na Casa Cor Pernambuco é uma grande oportunidade para o CAU/PE, um evento de grande importância para a arquitetura de interiores e design desenvolvido no estado. Temos uma tradição e um reconhecimento nacional nesse segmento da arquitetura, além de ser um campo de atuação significativo sob o ponto de vista econômico para os profissionais. Ao mesmo tempo, nossa colaboração com a Prefeitura do Recife no programa Recentro reforça o compromisso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco com o processo de revitalização do centro histórico do Recife, um processo que exige planejamento e uma visão sensível, abrangente e inovadora permanente em relação ao valor histórico, cultural e social dos espaços urbanos”, ressalta o presidente do CAU/PE Roberto Salomão.

Em 2023, o I Encontro de Estudantes de Arquitetura na Casa Cor contou com a presença de Arquitetura e Urbanismo do Recife, Região Metropolitana, Agreste e Sertão, em uma tarde com informações, esclarecimentos e um bate-papo com os arquitetos Rafael Amaral Tenório, Andreza Procoro, Mariana Carvalho e André Carício. O evento também incluiu o lançamento dos prêmios CAU/PE 2023, apresentado pela conselheira Cristiana Correia de Araújo, além do sorteio de livros. Realizado no edifício Chanteclair, o encontro reafirmou o compromisso do CAU/PE com a formação das futuras gerações de arquitetos e urbanistas.