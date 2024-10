Candeias ganha um condomínio clube financiável pelo Minha Casa, Minha Vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. reforça seu conjunto de imóveis residencias com a chegada de um condomínio clube cujas unidades podem ser financiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O Candeias Life Club conta com estrutura de 20 itens de lazer - incluindo piscina adulto, infantil e prainha, espaço grill já equipado com churrasqueiras e espaço fitness. O novo equipamento integra a linha Life da Exata, voltada à construção de empreendimentos que se enquadram no perfil do Minha Casa Minha Vida e econômico.

O lançamento para o mercado aconteceu na Sala Imax, do cinema do Shopping Recife, nesta terça-feira (22). Com abertura da comercialização em stand de vendas a partir de 9 de novembro, o Candeias Life Club está dentro da faixa 3 do programa habitacional do Governo Federal, cujo teto é para empreendimentos de R$350 mil. Também é possível financiar pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).



“Para os clientes com renda de até R$8 mil, a taxa de juros subsidiada pelo Governo é de a partir de 7,66%. É possível, nessa modalidade, financiamento de até 80% do valor de avaliação do imóvel e prazo de até 420 meses para pagamento”, afirma o CEO da Exata Engenharia, Guilherme Carvalho.

Já pelo SBPE, segundo o CEO da Exata Engenharia, estão elegíveis para financiar pela Caixa Econômica Federal, que mais uma vez é parceira da construtora, clientes com renda familiar superior a R$ 8 mil. “Nessa modalidade, a taxa de juros é um pouco maior, de 9,37%, mas em compensação, ele financia 90% do valor de avaliação do imóvel, com limite de financiamento de até 420 meses”, complementa Guilherme Carvalho.

Como estratégia comercial, Camila Carvalho revela que os clientes das primeiras 40 unidades comercializadas terão como benefícios a gratuidade no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e registro do imóvel, aplicado aos clientes do MCMV e FGTS. “Para além disso, os clientes cadastrados previamente pelos nossos corretores que assinarem, no dia do início das vendas, 9 de novembro, o contrato de compra no stand da Exata Engenharia, ganharão um desconto de R$10 mil no valor do imóvel”, destaca a diretora Comercial e de Marketing da Exata, Camila Carvalho.



O EMPREENDIMENTO

O Candeias Life Club está localizado na Rua Major Médico Fonseca, próximo à praia e a uma das avenidas mais conhecidas e movimentadas da região, a Abdo Cabus, que é repleta de serviços como supermercados, padarias, escolas, academias e farmácias.



No total, o empreendimento conta com uma área total de 10 mil m², distribuídas em três torres, sendo cada uma delas composta por térreo + 12 pavimentos, com seis unidades por andar e dois elevadores para cada torre.

Na planta, há opções de apartamentos com 2 e 3 quartos, suíte e varanda integrada, além de apartamentos térreos com opção garden, uma extensão da varanda, que é um verdadeiro jardim privativo. Conta, também, com uma vaga de garagem por apartamento e caixa para ar condicionado Split. Para os apartamentos de 2 quartos, o valor de avaliação de mercado varia entre R$300 mil e R$320 mil. Já nos de 3 quartos, o imóvel está avaliado entre R$350 e R$380 mil.

Porém, ainda dentro da estratégia comercial da Exata Engenharia para o lançamento do Candeias Life Club, as vendas dos imóveis vão ocorrer com os preços abaixo da avaliação de mercado. Neste sentido, será possível que os clientes com renda familiar a partir de R$ 5,5 mil possam financiar os apartamentos de dois quartos. Já nos de três quartos, a renda familiar é a partir de R$7 mil.