Resort no litoral de Pernambuco anuncia R$ 25 milhões em investimentos

O resort The Westin Porto de Galinhas acaba de anunciar um investimento de R$ 25 milhões para a criação de novas áreas que vão combinar gastronomia, entretenimento e conforto. Serão construídos novos terraços elevados com vista privilegiada e panorâmica para o mar de Porto de Galinhas: o WET Bar & Lounge e o Soft Gourmet Restaurant. Os espaços vão funcionar como lounges Westin para clientes Marriott Bonvoy, áreas exclusivas que proporcionam uma experiência mais privada para relaxar a qualquer hora do dia, com uma série de amenidades e menus dedicados de comidas e bebidas.

Com assinatura do estúdio DPA, do renomado arquiteto Daniel Piana, o projeto apresenta um novo conceito arquitetônico disruptivo, que propõe um design diferenciado. O WET Bar & Lounge terá uma combinação única de materiais translúcidos e iluminação difusa para criar um ambiente que simula o fundo do mar. Já o Soft Gourmet Restaurant vai contar com um clima mais tropical, com o uso de materiais naturais e instalações com traços orgânicos.

OBRAS EM ANDAMENTO

As obras já estão em curso, e a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2025. Com pouco mais de dois anos de operações, o The Westin Porto de Galinhas apresenta novidades de forma constante, como modernização de seus ambientes e adição de novos pontos de consumo, atividades recreativas e serviços. Em dezembro, o The Westin Porto de Galinhas inaugurou o primeiro Heavenly Spa by Westin do Brasil, a maior marca de spas do mundo.

Com serviço all-inclusive premium, o The Westin Porto de Galinhas é um convite ao bem-estar em férias de luxo na praia. O resort oferece uma ampla área de lazer ao ar livre, com piscinas a poucos passos do mar, beach club, kids club, teens club, experiente equipe de recreação e academia completa. Há dez pontos gastronômicos sofisticados para todos os gostos e ocasiões, entre restaurantes temáticos, bares, café e food truck.