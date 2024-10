Imbiribeira ganha novo condomínio residencial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novo empreendimento da MaxPlural une as praticidades de um condomínio completo, com localização próxima a escolas, shoppings e lojas

O Morata Living Residence Zona Sul, localizado no bairro da Imbiribeira, uma das áreas consideradas promissoras para o mercado imobiliário do Recife é o novo empreendimento da MaxPlural. O Morata oferece uma combinação de praticidade, conforto e lazer, para atrair famílias que buscam uma vida urbana sem abrir mão da qualidade e da tranquilidade, próximo a serviços como centros de compras, escolas, lojas e atrativos de lazer.



O Morata Living Residence Zona Sul está estrategicamente posicionado a poucos minutos do Shopping Recife, Shopping RioMar e da Lagoa do Araçá, os moradores terão à disposição uma ampla gama de opções, além de escolas, supermercados e lojas. Além disso, o condomínio está a apenas 10 minutos do aeroporto e da região empresarial da Ilha do Leite.

Para Igor Dias, CEO da MaxPlural, o empreendimento busca unir praticidade e localização privilegiada, estando a poucos minutos de pontos estratégicos da Zona Sul e do Centro do Recife. “O Morata Living Residence Zona Sul é mais do que um empreendimento; é uma oportunidade de viver bem e com qualidade em um dos bairros mais estratégicos do Recife. Pensamos cada detalhe para proporcionar conforto e praticidade aos nossos clientes, tudo isso em uma localização privilegiada”, afirma.

O bairro da Imbiribeira vem despontando como uma localização imobiliária privilegiada. “A Imbiribeira está se transformando em um polo residencial de alta qualidade e o Morata Living Residence Zona Sul é a confirmação desse movimento. Estamos confiantes de que esse empreendimento atenderá às expectativas dos moradores que buscam uma vida conectada à cidade, sem abrir mão do conforto e da tranquilidade”, acrescenta Carlos Coimbra, diretor executivo da MaxPlural.

O Morata Living Residence Zona Sul oferece apartamentos de 44m², todos com varanda, dois quartos (sendo um suíte) e cozinha integrada. O condomínio dispõe de uma infraestrutura completa de lazer, incluindo piscina adulto e infantil, quadra de beach tênis, academia, campinho, espaço gourmet, pista de cooper, playground, brinquedoteca, entre outros itens.

O Morata Living Residence Zona Sul é financiado através do Crédito Associativo da Caixa. Com essa modalidade, o cliente pode financiar o imóvel desde o início da construção, com taxas de juros mais atrativas e a vantagem de que as parcelas são ajustadas conforme o andamento da obra. Esse modelo de financiamento também permite maior controle financeiro, já que o valor do imóvel é fixado no momento da compra, evitando surpresas com reajustes futuros.