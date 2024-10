Casa própria em Fortaleza: feirão oferece condições especiais e mais de 12 mil opções de imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 12 mil imóveis, condições especiais liberadas pelas construtoras e parceria com a Caixa Econômica esperam clientes no RioMar Fortaleza

A Mega Feira da Casa Própria 2024 começou nesta quinta-feira (30) e segue até o dia quatro de novembro, das 10h às 22h, no Shopping RioMar Fortaleza, piso L3 (ao lado da Praça de Alimentação). Durante seis dias, mais de 20 construtoras renomadas estarão reunidas em um só lugar, oferecendo mais de 12 mil opções de imóveis para todos os gostos e bolsos.

Na planta, em construção ou pronto para morar, os imóveis condições contam com opções especiais de financiamento e as melhores taxas do mercado, graças à parceria com a Caixa Econômica Federal, patrocinadora oficial do evento.

O presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa, destaca a importância da feira para o setor da construção civil e para a economia cearense.“Nosso objetivo é promover o acesso à casa própria e gerar novas oportunidades de negócio. Com a presença de grandes construtoras e o apoio da Caixa, temos certeza de que a feira será um sucesso.”

Serviço

Mega Feira da Casa Própria 2024

Data: 30 de outubro a 04 de novembro de 2024

Local: Shopping RioMar Fortaleza - Piso L3 - Ao lado da Praça de Alimentação (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Horário: 10h às 22h