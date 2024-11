Recife Medcenter: conheça o edifício de 15 andares totalmente dedicado a profissionais da saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O empresarial foi idealizado pela Gabriel Bacelar, com assessoria da Pro Medical Consultoria, responsável por outros 15 Medcenters no Brasil

O Recife ganhará, em breve, um complexo multidisciplinar e multipropriedade, destinado exclusivamente à área de saúde e bem-estar. Com Valor Geral de Vendas de R$ 200 milhões, o empreendimento inédito na cidade foi completamente pensado para profissionais de saúde, e estará nas dependências do Shopping Recife, na Zona Sul da capital. Construído pela Gabriel Bacelar, o empresarial inicia as obras em março de 2025, com prazo de entrega para 44 meses.

O empreendimento de 15 andares será totalmente integrado ao centro de compras, com dois acessos diretos: um pelo mall e outro externo para o estacionamento do shopping, possibilitando que o complexo funcione em horários independentes.

POR QUE SÓ PARA MÉDICOS?

Totalmente idealizado e construído para atender às necessidades da área de saúde com

infraestrutura de alto padrão, as áreas comuns dos pavimentos dos consultórios serão entregues em conformidade com a RDC-50 da Anvisa, incluindo corredores dos andares com 2,40m de largura (para circulação de cadeirantes e macas), portas com 1,10m de largura, para facilitar o acesso de macas, e banheiros PNE de uso público.

Também, atendendo a necessidades da arquitetura médica, todos os consultórios serão entregues

com infraestrutura para dois pontos de água. O empreendimento contará ainda com auditório e Healing Garden, um ambiente acolhedor, com ampla iluminação solar e plantas naturais, um refúgio para familiares e profissionais de saúde em seus momentos de descanso e restabelecimento do bem-estar.

O projeto arquitetônico é da Rangel Moreira Arquitetura, com consultoria da Salve Arquitetura. A parte de interiores tem assinatura do escritório Daniela Bacelar Arquitetura.

CONSULTÓRIOS

Ao todo, serão 168 consultórios com metragens de 36,24m², 51,48m² e junções de até 496,82m², além de três espaços Premium previstos para serviços como laboratório, centro de imagens ou Day Hospital, por exemplo – um com 265,48m², outro com 499,52m² e o terceiro com 1.838,35 m². No total, o empreendimento terá cerca de 10mil m² de área privativa total.

“Trata-se de um empreendimento totalmente inédito na nossa cidade. Um Medcenter de última geração, com infraestrutura supermoderna, seguindo a tendência das principais metrópoles do mundo. Nossa equipe Comercial e de Planejamento trabalha há mais de três anos na idealização deste produto, que chegará para preencher uma lacuna numa cidade que é um dos principais polos médicos do Brasil, e ainda com toda a estrutura e comodidade do bairro de Boa Viagem”, explica Bruno Bacelar, sócio-diretor da Construtora Gabriel Bacelar.

O Recife Medcenter terá, ainda, local reservado para descarte de lixos especiais em todos os pavimentos, além de gerador para atendimento de áreas comuns e consultórios. Todas as rotas de evacuação tem aprovação do CBMPE . O empreendimento também oferecerá uma área de manobra exclusiva para

ambulâncias. Os quatro elevadores do Recife Medcenter serão de modelo inteligente, com antecipação de chamada e dimensões apropriadas para cadeirantes. Além disso, um 5º elevador será entregue com capacidade para transporte de macas.



MEDCENTERS NO BRASIL E NO MUNDO

O Recife Medcenter foi idealizado pela Gabriel Bacelar com assessoria da Pro Medical Consultoria, responsável por outros 15 Medcenters no Brasil (e 1 no Uruguai), com mais de 3.000 unidades entregues e um volume de US$ 600 milhões em vendas. O modelo segue o conceito internacional de Medical Office Buildings (MOB’s), edifícios totalmente dedicados a profissionais da saúde, área de recursos diagnósticos por imagem, laboratórios e procedimentos cirúrgicos.

Nos Estados Unidos, os MOB’s se firmaram como uma nova categoria imobiliária, detentores da menor taxa de vacância do mercado. Entraram rapidamente para os favoritos dos investidores americanos, já que além de terem uma alta ocupação o ano inteiro, os aluguéis seguem em franco crescimento.

Além do Recife Medcenter, a Gabriel Bacelar apresentou outros quatro importantes empreendimentos em 2024, todos residenciais. No Bairro do Rosarinho, a construtora levantará o GB Square Rosarinho, na

Rua General Artur Oscar; na Praça do Rosarinho, será construído o Infinity Célia Neves Rosarinho.

Já o Jardins Ozina Barros Parnamirim será um imponente projeto de 30 pavimentos, com

1 apartamento por andar (261,37m²). Em Boa Viagem, o Jardins Nelma Dias é outro lançamento.