Exata projeta R$ 350 milhões em VGV para 2025 e inicia vendas de condomínio clube em Candeias

Neste sábado (9), a Exata Engenharia iniciou a comercialização de seu mais novo empreendimento da linha Life, voltada para o segmento econômico: o Candeias Life Club, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 3. Com a adição do Candeias Life Club, a linha Life da Exata Engenharia passa a contar com cinco opções residenciais. A construtora também anunciou suas projeções para 2025, quando prevê quatro novos lançamentos, com um total de 1,2 mil apartamentos e VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 350 milhões.

“Desses quatro lançamentos, alguns estão dentro do Minha Casa Minha Vida, outros no Médio Econômico e também no Alto Padrão, da linha Terrazza, da construtora. Com isso, a Exata consegue colocar na “prateleira” apartamentos com valores que variam entre R$ 200 mil e R$ 2,2 milhões”, detalha Guilherme de Correia Carvalho, CEO da Exata.

O Candeias Life Club está posicionado dentro da faixa 3 do programa habitacional do Governo Federal, com um teto de R$ 350 mil para financiamento, e pode também ser financiado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).

A diretora comercial e de marketing da Exata Engenharia, Camila Carvalho, destaca que os clientes das primeiras 40 unidades terão gratuidade no ITBI e no registro do imóvel. “Além disso, os clientes cadastrados previamente pelos nossos corretores, que assinarem o contrato de compra no dia do início das vendas, 9 de novembro, no stand da Exata Engenharia, ganharão um desconto de R$ 10 mil no valor do imóvel”, ressalta Camila Carvalho.

Ainda como parte da estratégia comercial, o Candeias Life Club será comercializado a valores abaixo da avaliação de mercado, permitindo que clientes com renda familiar a partir de R$ 5,5 mil possam financiar os apartamentos de dois quartos. Para os de três quartos, a renda mínima familiar é de R$ 7 mil.

Também na linha Life da Exata Engenharia foram lançados o edifício Liberdade Life Club, no ano de 2022, em Jardim São Paulo, e, neste ano, o Residence Club Jardim das Oliveiras, em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. O primeiro enquadrado na faixa 3 do MCMV, enquanto o segundo, na faixa 2 do programa de habitação federal. Ambos também estão no escopo do programa habitacional estadual, o Morar Bem.