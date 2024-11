Encontro na Ademi-PE vai discutir desenvolvimento metropolitano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A agenda semanal com os associados da Ademi-PE, nesta terça-feira (12), a partir das 12h, na sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, no Espinheiro, vai trazer como temática principal a Estratégia Interfederativa de Resultados para o Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Recife.

A RMR foi instituída pela Lei Federal Complementar nº 14/73, que estabeleceu as bases legais para a criação de outras RMs no País. Já a Lei Federal 13.089/2015, criou o Estatuto da Metrópole, tendo como principal desafio o de pensar as cidades como um território urbano integrado.

No Recife, a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem, juntamente com instituições públicos nos três níveis de governo e a sociedade civil, elaborou o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI-RMR), com vistas a estabelecer, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano dos 14 municípios que integram a RM da capital pernambucana. A Condepe/Fidem atua na coordenação deste processo de governança metropolitana interfederativa.

AÇÕES METROPOLITANAS

Para discutir as ações elencadas e em andamento para a RMR, algumas inclusas no PDUI-RMR, o evento conta com a participação de Sandro Guedes, coordenador Ademi/CPUL e Assessor Técnico Ademi-PE. E a convite do presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, uma equipe da Agência Condepe/Fidem participa do encontro amanhã. Entre os convidados, destaque para a presença de Fátima Lacerda, atual presidente em exercício da Condepe/Fidem, além dos diretores de Governança Metropolitana Interfederativa, Cláudio Manguinho; de Gestão Administrativa e Financeira, Marcos Luís Lira; e a chefe de Gabinete, Andréa Borba Rauber.

“Temos a satisfação de receber Fátima Lacerda em seu primeiro evento público após a sua nomeação como presidente em exercício da prestigiada Condepe/Fidem”, destaca Rafael Simões, presidente da Ademi-PE.

Fátima Lacerda acumula também o cargo de diretora de Planejamento e Ordenamento Territorial (DPOT) da Agência Condepe/Fidem. Com a saída de Jaime Prado da presidência, foi nomeada, em ato assinado pela governadora Raquel Lyra, no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (08), para cumprir expediente respondendo pela entidade.