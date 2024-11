Ademi-PE promove Fórum Estadual da Construção Industrializada em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As principais tendências e inovações no setor da construção civil irão pautar a 1º edição do Fórum Estadual da Construção Industrializada, o Ademitec. Promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), o evento ocorre nesta quarta-feira (13), das 15h às 20h, no RioMar Trade Center, na Zona Sul do Recife.

“Será uma oportunidade única para conhecer mais de perto as principais mudanças que o setor da construção vem passando ao longo do tempo. E elas incluem, principalmente, o processo construtivo cada vez mais industrializado e inovador. É esse o nosso grande propósito com a temática abordada no Ademitec, pois só pela inovação é possível otimizar o tempo, recursos e o crescimento do nosso setor como um todo”, explica Rafael Simões, presidente da Ademi-PE.

ESPECIALISTAS DA CONSTRUÇÃO

O Ademitec reúne especialistas, profissionais e empresas em torno das soluções mais atuais para o setor da construção civil industrializada, promovendo uma visão atualizada e técnica sobre materiais e métodos construtivos. Entre os temas que serão debatidos estão as construções do futuro, inovações em materiais e tecnologias, e a industrialização na construção civil.

A programação do evento será dividida em três painéis temáticos, com a presença de especialistas e representantes de empresas reconhecidas por sua liderança em inovação. A abertura contará com a participação, além do presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, de Betinha Nascimento, vice-presidente do Sinduscon-PE, e Simone Benevides, secretária estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Confira a programação:

Painel 1 – Construção do futuro

Mediador: Eng° José Maria Neto – Diretor Incontec

15:45h – 16:15h: Palestra 1: A potência de combinar inteligência humana e inteligência artificial na construção civil

Eng° Beto Lopes – Sócio e CEO da BetaHauss

16:15h – 16:45h: Sistema Ligth Steel Frame – aplicações modulares

Eng° Matheus Baraldi – Sócio fundador do Grupo CapitalPR

16:45h – 17:05h: Discussões com os participantes – moderadores: Eng° Lucas Durães Bezerra – Construtora Fama e Engª Sanzia Oliveira – PE Construtora

Painel 2 – Inovações em materiais e tecnologia

Mediador: Eng° Flávio Margolis – Diretor Incontec

17:30h – 17:50h: Tecnologia em escadas e esteiras rolantes

Paulo Henrique Cipriano (TK Elevadores)

18:10h – 18:30h: Soluções de aço para lajes e soluções metálicas para contenções

Emanuelle Ferreira da Silva e Anne Melo - ArcelorMittal

18:30h – 18:50h: Argamassas industrializadas no canteiro de obras – Sistema Matrix

Leidimara Kotoviezy – Votorantim Cimentos

18:50h – 19:00h: Discussões com os participantes – moderadores: Eng° Serapião Bispo – Diretor técnico do SINDUSCON-PE e Engª Michelli Vanconcelos – Gerente QSMS Rio Ave Construtora

Painel 3 – Industrialização na construção civil

Mediador: Eng° Fernando Fink – Diretor Incontec

19:00h – 19:30h: Palestra 4: Opções de aquecimento de água para imóveis residenciais – geração de energia limpa para obras horizontais

Eng° Henrique Suassuna – Sócio Camp Engenharia e Eng° Elétrico Lauro Mafra

19:30h – 20:00h: Palestra 5: Construção industrializada: o que é e como podemos aumentar a produtividade da nossa indústria

Eng° Beda Barkokebas Filho – Professor na Pontifícia Universidade Católica do Chile

20:00h – 20:20h: Discussões com os participantes – moderadores: Eng° Betinho Gentil – Diretor de Engenharia Moura Dubeux Engenharia e Eng° Victor Amadheu – Diretor de Engenharia Rio Ave Construtora

20:20h: Encerramento