Conheça o bairro do Recife onde há apenas 33 casas e 89 habitantes

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados do Censo que consolidam os bairros mais e menos populosos do Recife

Cidade de de 1,488 milhão de habitantes, o Recife é uma das capitais mais adensadas do País. Mas também possui um reduto, ou melhor, bairro que reúne aspectos de uma comunidade rural, embora esteja situado na capital. De acordo com os dados do Censo de 2022 do IBGE, com a malha de setores censitários definitivos, divulgados nesta quarta-feira (14), há uma área da cidade com apenas 0,44 quilômetros quadrados (44 hectares) que reúne apenas 33 imóveis e 89 moradores (em média três por casa) e ainda simboliza um afastamento dos serviços e vida tumultuada da cidade grande (embora esteja situado bem próximo a tudo isso).



Pau Ferro é o bairro do Recife com o menor número de habitantes. Fica localizado na área limite com Camaragibe, com vias de acesso em sua maioria sem asfalto e algumas poucas casas simples, que intercalam-se em meio a sítios e chácaras em uma vasta área verde.

As principais vias que ligam o bairro tanto a Camaragibe quanto ao Recife são a própria estrada de Pau-Ferro e a estrada de Aldeia. Para melhor localização, Pau Ferro está entre a Guabiraba (no Recife) e Aldeia e bairro Oitenta (em Camaragibe), nas proximidades do Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube.

Por menor que seja, segundo os dados do IBGE, Pau Ferro "cresceu" entre 2010 e 2022. Nos 12 anos que se passaram, a população foi de 72 para 89 pessoas, embora o número de domicílios contabilizados em 2010 tenha sido de apenas 16 e, agora, alcance os 33.

OS BAIRROS MAIS POPULOSOS DO RECIFE

Mas, como é sabido, Pau Ferro é uma exceção em meio ao desenvolvimento urbano da capital pernambucana. Apesar das características rurais e da pouca população residente, Pau Ferro é considerado pelo IBGE parte da malha urbana da capital, assim como todos os demais bairros. Sem população rural, além do Recife, estão apenas Camaragibe (com 147.771 pessoas residentes) e Olinda (349.976 pessoas residentes), segundo a classificação do próprio IBGE.

Dos vinte bairros mais populosos de Pernambuco, dezenove estão na Região Metropolitana do Recife. A exceção é o bairro do Salgado em Caruaru. Já o bairro da Várzea, ainda na capital pernambucana, é o que tem maior extensão territorial no Estado, com 22,47 quilômetros quadrados. Dentro da área da Várzea há espaço para multiplicar um bairro como Pau Ferro, inclusive populacionalmente falando.

Apesar de ser o bairro mais extenso do Recife, não é na Várzea onde reside a maior parte da população da cidade. Essa fatia está na Zona Sul. Em Boa Viagem, residem 125.805 recifenses. A Várzea vem em segundo lugar, com praticamente metade do contingente: 70.946.

Veja os bairros mais populosos do Recife:

1º Boa Viagem 7,76 (km²) 125.805 (população)

2º Várzea 22,47 (km²) 70.946 (população)

3º Cohab 4,33 (km²) 62.632 (população)

4º Imbiribeira 6,65 (km²) 52.158 (população)

5º Iputinga 4,33 (km²) 49.944 (população)

Veja os bairros menos populosos do Recife:

1º Pau Ferro 89 (população)

2º Santo Antônio 447 (população)

3º Recife 541 (população)

4º Paissandu 568 (população)

5º Ilha do Leite 990 (população)

Veja os bairros mais populosos de Pernambuco

1º Boa Viagem Recife 7,76 (km²) 125.805 (população)

2º Candeias Jaboatão dos Guararapes 6,28 (km²) 72.918 (população)

3º Várzea Recife 22,47(km²) 70.946 (população)

4º Piedade Jaboatão dos Guararapes 5,78 (km²) 67.421 (população)

5º Cohab Recife 4,33 (km²) 62.632 (população)

6º Cajueiro Seco Jaboatão dos Guararapes 3,27 (km²) 56.966 (população)

7º Imbiribeira Recife 6,65 (km²) 52.158 (população)

8º Iputinga Recife 4,33 (km²) 49.944 (população)

9º Janga Paulista 5,71 (km²) 47.765 (população)

10º Curado Jaboatão dos Guararapes 10,85 (km²) 45.767 (população)

11º Ibura Recife 10,17 (km²) 45.448 (população)

12º Barra de Jangada Jaboatão dos Guararapes 9,29 (km²) 41.214 (população)

13º Água Fria Recife 1,92 (km²) 39.012 (população)

14º Cordeiro Recife 3,40 (km²) 37.660 (população)

15º Jardim Atlântico Olinda 3,55 (km²) 36.245 (população)

16º Salgado Caruaru 2,66 (km²) 35.947 (população)

17º Rio Doce Olinda 3,11 (km²) 35.172 (população)

18º Peixinhos Olinda 2,96 (km²) 34.865 (população)

19º Guararapes Jaboatão dos Guararapes 2,49 (km²) 32.909 (população)

20º Casa Amarela Recife 1,88(km²) 32.450 (população)