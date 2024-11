Leilão: Perpart realiza sexta rodada de venda de imóveis no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Perpart realiza nesta segunda-feira (18) a sexta rodada de licitação de imóveis de sua propriedade. Serão ofertados quatro lotes localizados nos municípios de Recife, Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes e Paulista no valor total de R$ 799.041,53. A venda será presencial, às 10h, na sede da empresa. Os interessados podem consultar todas as regras no site www.perpart.pe.gov.br/?page_id=7076.

Os quatro imóveis fazem parte do patrimônio da Perpart, mas, como não têm uso públlico, serão comercializados e os recursos destinados ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), uma das fontes de financiamento do Programa Morar Bem, que tem a meta de beneficiar 50 mil famílias pernambucanas com moradia digna até 2026.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO

O presidente da Perpart, Francisco Amaral, ressalta que, além de ser uma importante fonte de recursos para a construção de habitações de interesse social em Pernambuco, a venda de imóveis é também um bom negócio para os compradores. "O leilão de imóveis abre uma significativa oportunidade para o mercado em geral, que vai encontrar preços competitivos", acrescenta.

Para concorrer, é preciso depositar uma caução no valor de 5% do preço mínimo do imóvel até o dia 30 de julho. Os documentos exigidos na habilitação, o comprovante de depósito da caução e a proposta do candidato devem ser entregues na Perpart, em envelopes lacrados, até 30 minutos antes da abertura das propostas no dia 18 ede novembro.



Serviço:

Edital: www.perpart.pe.gov.br/?page_id=7076

Local: Rua Dr. João Lacerda, nº 395 – Cordeiro – Recife-PE, sala 112, 1º Andar da Pernambuco Participações e Investimentos S/A



membros da comissão de licitação da Perpart

Divulgação